Valentina Sur: "La Escuela 223 en cualquier momento se viene abajo"

Durante los meses de receso escolar, Educación prometió obras para reacondicionar el lugar y habilitarlo nuevamente cuando inicien las actividades. Sin embargo, en una visita que realizaron padres y madres de la institución advirtieron que la escuela no está en condiciones. "La escuela está pintada. Pero entramos y había cables pelados; calefactores salidos, una rampa de discapacitados que está suelta...dicen que gastaron 37 millones, pero no se ven. Ni siquiera está el techo. Tampoco colocaron un cerco perimetral que separe la parte siniestrada", indicó a LMN Tamara Nievas , una mamá de la institución .

Las familias ofrecieron como solución transitoria que sus hijos cursen sus estudios en el Espacio DUAM, como ya ocurrió con otra institución educativa; y disponer de un servicio de transporte. Pero desde el CPE no estuvieron de acuerdo con la propuesta de los padres. Tampoco a la idea de tener clases en tráileres. "Quieren que comiencen en esta escuela, donde supuestamente iban a trabajar y no hicieron nada", cuestionó Tamara.

Escuela 223 Valentina Sur

En el mejor de los casos, si inician las clases en dicha institución, podrán hacerlo en el ala que no se prendió fuego. Pero son alrededor de 500 alumnos. Las familias no creen que puedan ingresar todos juntos. Además, temen que por las condiciones que presenta la escuela alguno de ellos sufra una desgracia. "La parte de afuera sigue igual, pusieron unas chapas...eso en cualquier momento se va a caer. La realidad es que la escuela no esta habilitada para que empiecen las clases. Dicen que la arreglaron, pero nosotros decimos que pusieron parches; y no queremos que se les caiga la pared a nuestros hijos, esa es la mayor preocupación que tenemos como padres", sostuvo la mamá consultada.

La comunidad educativa expresó que se siente abandonada.

No obstante, durante la tarde de este miércoles algunas familias tendrán una reunión con representantes del CPE para conocer el detalle de los trabajos que se realizaron.

"Me vas a decir que con 37 millones no podés hacer algo de nuevo, el techo no existe. La escuela en cualquier momento se va a derrumbar". Tamara Nievas, mamá de la Escuela N°221.

En llamas

Según confirmaron desde el Área de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Gobierno y Educación, el incendio ocurrido en octubre de 2023 se originó “producto del aparente accionar de tres adolescentes”. Los jóvenes habrían provocado daños en un ala del edificio de la Escuela 223 de Valentina Sur donde además funciona en horario vespertino el CPEM 42.

Ante el aviso a los bomberos, intervinieron con una autobomba para extinguir las llamas que se habían propagado a través del entretecho de machimbre de tres aulas, de la sala de nivel inicial y sobre un pasillo.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que no se registraron personas heridas o afectadas por el incidente.

De acuerdo al informe preliminar de Bomberos, se informó, a través de un comunicado de prensa, que “se logró controlar el foco ígneo, resultando el establecimiento educativo con daños en el entretecho del ala ubicada al cardinal oeste, siendo el cielorraso de machimbre”.

Al tiempo que “se dejó constancia que el sereno manifestó que el foco ígneo habría sido iniciado por tres adolescentes que estaban en el techo de la escuela”.

La cartera educativa agregó: “Se realizará el peritaje definitivo para conocer cómo se inició el siniestro y el daño que provocó en la estructura de parte del edificio por lo que las clases se suspenden en ambas instituciones”.