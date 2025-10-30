Vecinos de barrio Gamma preocupados por sus viviendas tras el derrumbe de una calle

Uno de ellos envió cartas documentos para que se les garantice que el derrumbe no afectará sus propiedades.

Vecinos del barrio Gamma reclaman que tanto el municipio neuquino como la empresa, que estuvo realizando movimiento de suelo desde hace unos meses a la vera de la calle Agrimensor Moreno al 700, respondan por el derrumbe que inhabilitó la calle y que podría afectar a sus viviendas.

El drama por el que están pasando comenzó el 4 de diciembre de 2024 cuando se empezó a excavar una parte lateral de la calle por la que accedían a sus domicilios. Fue ahí cuando el vecino Diego Pérez realizó el primer reclamo porque - según aseguró- no había ninguna medida de contención y dejaron al costado de la calle asfaltada una pared vertical entre 10 y 15 metros de altura como consecuencia de la excavación.

"La excavación que está al lado de la Torre de Confluencia fue realizada por las máquinas de la misma empresa. Fue en ese momento que realicé un primer reclamo, pero no obtuve respuesta”, relató el vecino a LM Neuquén .

Contó que inicialmente pusieron cerco de seguridad con malla encima. Sacaron un guardarraíl y dejaron un montículo de arena. “Para mayo de este año un auto con una pareja de ancianos casi se mata en ese lugar”, recordó.

derrumbe calle - barrio Gamma-5

“Temo que se derrumbe mi casa”

Pérez es el vecino cuya vivienda está más próxima a la grieta y al derrumbe de la calzada. “Obviamente, yo temo que se derrumbe mi casa. Este fue un proyecto de vida con mi esposa y ahora lo veo amenazado por todo esto”, sostuvo con angustia el hombre.

Se cansó de realizar múltiples reclamos a la Municipalidad. Dijo que el último lo efectuó de manera legal con carta documento a la Subsecretaría de Obras Particulares solicitándole estudios geotécnicos. Además, le envió cartas documentos a la empresa Confluencia y a la dueña del terreno de la excavación, a la que también vinculó con la misma firma.

Lo peor para los residentes de la calle es que no obtuvieron explicación alguna. "A mí nadie me dio explicación. Vino un empleado en su momento, un albañil, a decirme que era un movimiento de suelos programado. Me estaba verseando", añadió.

derrumbe- barrio Gamma- grietas-2

Tampoco obtuvo respuestas del municipio, a pesar de que inicialmente se comunicó con el 147. Cuenta con registros de todos los inconvenientes que se fueron sucedieron y de todas las faltas de respuestas a su reclamo.

Las grietas

"Tengo un vecino que también está preocupado, pero su casa no está tan en riesgo como la mía porque está enfrente del edificio. De las cuatro casas más cercanas, digamos que la más comprometida es la mía", sostuvo.

Cuando se retomaron las obras, se pusieron "testigos" (como masillas) en el asfalto para ver si las grietas avanzaban, y estas masillas se agrietaron. "Tampoco nadie vino a ver si avanzan o no", objetó el vecino.

derrumbe calle - barrio Gamma-3

Agregó que lo que pretende con las cartas documentos es que le den una respuesta, que le aclaren cuál es la situación de ese sector del barrio. "Quiero que me muestren todos los estudios técnicos para garantizar que no se va a afectar la estabilidad de mi vivienda. Que me dejen tranquilo que a pesar de esto no va a pasar nada, que me garanticen que no se verá afectada mi vivienda. Pero han seguido con las obras y yo veo que se agrieta", señaló.