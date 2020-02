No lo autorizan a manejar porque no entra en el auto

El hombredebe manejar descalzo teniendo en cuenta que calza 52 y los pies no logran acomodarse en los pedales. Albino es la segunda persona viva más alta de Brasil, un país que cuenta con más de 200 millones de habitantes. Según resaltaron los medios locales, este hombre no fue apto para recibir la licencia de conducir ya que no podría manejar en una posición segura y cómoda para él.