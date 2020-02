Si bien se manejaban diferentes hipótesis sobre el caso, e incluso la familia aseguró que no descasará hasta que se conozca la verdad de lo ocurrido -principalmente porque afirmaron que la locutora tenía en su iPad información sensible que compromete a personas poderosas y generar la apertura de causas penales- los exámenes forenses determinaron un panorama muy diferente al esperado: no había veneno en la droga.