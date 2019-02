"No pensé en irme ni me arrepiento de haber agarrado"

“Seguimos trabajando con la idea de poder salvar la categoría aunque ya no depende de nosotros. Es lógico que si estaba difícil antes, más lo esté ahora con el flojo inicio. Se achica mucho el margen. Pero bueno, es fútbol y la vida no se terminan con un descenso o un ascenso”, asegura dolorido pero entero el ex técnico de Madryn.

Justamente el Pity cree que la agónica e injusta derrota del sábado pasado en el Coliseo del Golfo fue el desencadenante del feo y posterior desliz ante los pampeanos. “El equipo llegó mal anímica y físicamente al partido con Ferro ya que venía de hacer el mejor encuentro en Madryn, de ida y vuelta, y se quedó con las manos vacías. Ese desgaste se pagó muy caro y yo sabía que podía suceder. Cuando llegamos a casa me encerré en el departamento y no salí ni hablé por un día. Imaginate la bronca de los muchachos tras perderlo en la última jugada. Ferro, en cambio, llegó descansado y es un buen equipo”, analizó Murúa, quien asumió el cargo los primeros días de enero. El DT habló de un proyecto integrador, de continuar en el puesto aún si toca bajar, pero avisó: “A Roca, tras la fecha libre, le ganamos”.