Otra vez la pelota al patio

A días de que Rocío Oliva confirmara su separación de Diego Maradona, Jorge Rial reveló que el Diez se reconcilió con Verónica Ojeda. El conductor de Intrusos compartió los mensajes de audio que intercambió con la madre de Dieguito Fernando: “Lo estoy llevando a Dieguito todos los días a ver a su papá porque mi familia está de vacaciones y Diego quiere ver a su hijo. Hablamos. Somos dos personas adultas que tenemos un hijo y nos necesita fuertes a ambos. Los dos queremos la felicidad de Dieguito. Simplemente eso. Los padres me van a entender lo que yo luché por esto. Después que digan lo que quieran. Lo llevo yo porque mi familia no está y no tengo quién lo lleve”, explicó.