Aberrante: un borracho la violó cuando volvía del trabajo, le pidió perdón y escapó

La víctima tiene 26 años y el agresor es intensamente buscado por la policía. Se conocieron los videos previos del brutal ataque.

Una joven de 26 años denunció que fue víctima de una violación cuando regresaba a su hogar tras cumplir con su jornada laboral. Pudo ser auxiliada por vecinos y trasladada al hospital. Ahora buscan intensamente al agresor.

Según el testimonio que la mujer pudo dar ante la justicia en su denuncia, el agresor era un hombre de aproximadamente 30 años y estaba en evidente estado de ebriedad. Detalló que el hombre la abordó por el cuello, la arrastró hasta un terreno baldío en el cruce de Tilcara y Gavilán, y allí la abusó sexualmente. Luego del ataque, le dijo: " Es la primera vez que hago algo así. Te pido perdón ”, y luego se dio a la fuga.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20 horas a pocas cuadras de su casa. en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo.

Luego del ataque, la víctima del abuso fue auxiliada por los vecinos y la trasladaron al Hospital Luis Lagomarsino, donde recibió atención médica, profilaxis y contención psicológica.

Ante la denuncia del brutal hecho, la policía confirmó que una cámara de vigilancia captó imágenes del momento previo al ataque, donde se observa al agresor tambaleándose, vestido con campera deportiva roja, jeans oscuros y una gorra, que perdió luego mientras escapaba. El video es por estas horas, fundamental para la investigación.

La denuncia fue presentada en la Comisaría Sexta de Merlo, y el caso está bajo la jurisdicción del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Morón, con la carátula de abuso sexual con acceso carnal. El agresor continúa prófugo y ahora es buscado activamente por la Policía Bonaerense.

El desesperado pedido por "mayor seguridad"

Una amiga de la víctima, indicó que "solo pedimos seguridad para el barrio y encontrar al culpable de haberle arruinado la vida. Hoy fue ella, pero mañana no sabemos quién más puede caer".

"Me duele mucho lo que le pasó a ella. Es una muy buena persona y ahora tiene que vivir con ese trauma. Va a ser muy difícil. Encima le pidió perdón, sabiendo que la hizo sufrir. El perdón no arregla nada. El daño está hecho", lamentó en diálogo con TN.

En sentido con este pedido de seguridad, el sábado se realizó una protesta en el barrio para pedir más seguridad. "Todos los que hicimos el corte de calle fuimos víctimas de muchísimos robos y hechos en ese campo. Necesitamos que pongan luz y patrulleros. Ni una nena ni una mujer puede salir tranquila ya. Es la única manera de pasar por ahí y es una zona oscura. Después de que oscurece ya ningún auto pasa al barrio, y menos los días de lluvia. Pedimos al Gobierno municipal que se haga cargo porque vivimos con miedo”, concluyó.

Un policía abusó de una cadete: será inhabilitado de por vida, pero no irá preso

Un oficial de la Policía de Neuquén fue condenado por el delito de abuso sexual simple cometido en un aula de la Academia de Formación y Capacitación de la fuerza en Plaza Huincul. Así, el hombre identificado como P.E.G no podrá volver a ocupar cargos públicos de por vida y deberá cumplir con reglas de conducta durante dos años.

La sentencia fue dictada de forma unánime por las juezas Liliana Deiub y Alina Vanessa Macedo Font, y el juez Diego Chavarría Ruíz. El tribunal colegiado impuso la pena 3 años de prisión condicional, por el delito de abuso sexual simple agravado por la calidad policía del imputado.