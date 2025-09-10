Buenos Aires tendrá el vuelo más largo del mundo y durará 29 horas: cuál es el destino y cuánto sale

Ya están a la venta los pasajes del vuelo de casi 20.000 kilómetros que unirá a la capital de Argentina con un importante ciudad del mundo.

El vuelo más largo del mundo será operado por China Eastern Airlines.

A partir de diciembre 2025, la aviación argentina tendrá un nuevo récord: el vuelo directo más largo del mundo . Así lo anunció China Eastern Airlines , se trata de un trayecto de 19.681 kilómetros.

El vuelo durará casi 29 horas, unirá Shanghái y Buenos Aires , con una escala técnica en Auckland. Este vuelo rompe todos los récords de distancia y tiempo en rutas directas comerciales.

Aunque algunos vuelos “ultra long haul” superan las 16 horas en duración, como los servicios Singapur - Nueva York de Singapore Airlines, este nuevo itinerario China - Argentina supera los límites establecidos hasta hoy.

Los detalles del vuelo “más largo del mundo”

Se trata de un vuelo que marcará un récord, con 29 horas de viaje. Y se conocieron cómo será:

Ruta y distancia : Shanghái - Buenos Aires , con escala en Auckland . La distancia aproximada entre ambos destinos es de 681 kilómetros .

: , con escala en . La distancia aproximada entre ambos destinos es de . Desde Shanghái : 25 horas y 30 minutos.

: 25 horas y 30 minutos. Sentido inverso (Buenos Aires - Shanghái): 29 horas (incluye escala de 2 horas en Auckland).

(Buenos Aires - Shanghái): 29 horas (incluye escala de 2 horas en Auckland). Concepto de “vuelo directo”: aunque incluye una parada sigue siendo “directo” porque no se requiere cambiar de avión; los pasajeros mantienen su lugar sin intervenciones logísticas adicionales.

Shanghái El vuelo más largo del mundo unirá Buenos Aires con Shnaghái y durará 29 horas.

Los precios del vuelo más largo del mundo

Está programado que el vuelo comience a operar en diciembre de 2025, y estará a cargo de China Eastern Airlines.

En cuanto al tipo de avión que utilizará el vuelo “más largo del mundo”, aunque aún no hay confirmación oficial del modelo, se espera que sea un avión de largo alcance como un Boeing 777-300ER o similar, común en vuelos ultra long haul.

Los precios serán los siguientes:

-Buenos Aires - Shanghái: USD 1.983,80

-Shanghái - Buenos Aires: USD 1.746,10

¿Por qué se considera el vuelo “más largo”?

El vuelo supera los 19.600 kilómetros y 29 horas de duración, imponiéndose como el trayecto directo más extenso en servicio comercial actual.

La diferencia entre “vuelo directo” y uno “sin escalas” radica en que, un “vuelo directo” permite una escala técnica sin cambio de avión; un “sin escalas” no incluye ninguna parada. Este vuelo es directo con escala técnica.

LATAM unirá Buenos Aires con Miami

En cuanto a nuevas conexiones aéreas entre Argentina y el mundo, meses atrás LATAM anunció que comenzará a conectar Buenos Aires con Miami desde el 1° de diciembre, generando una nueva conectividad entre el país y Estados Unidos con miras a la temporada estival, informaron desde la compañía mediante un comunicado.

"Estamos muy contentos de poder lanzar esta importante ruta para nuestros clientes", afirmó Florencia Scardaccione, gerente comercial en Argentina.

LATAM avion

Miami es uno de los destinos favoritos de los argentinos, y este nuevo vuelo directo permitirá llegar de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de hacer escalas en otros países.

El vuelo se iniciará en Santiago de Chile, haciendo escala en Buenos Aires, luego despegará hacia Miami y será operado con aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner con capacidad entre 271 asientos (20 en Business y 251 en Economy) y 300 asientos (30 en Business y 270 en Economy), respectivamente.

Los tickets para el nuevo vuelo Buenos Aires - Miami estan a la venta en el sitio web de la línea aérea y a través de agencias de viajes.