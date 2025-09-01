De la ayuda al horror: la insólita situación que desencadenó el crimen de Milagros

La joven de 18 años fue atacada brutalmente tras salir de un boliche. El agresor quedó detenido, pero la causa aún no logra esclarecer los motivos de la agresión.

Milagros Quenaipe , de 18 años fue asesinada en la ciudad bonaerense de Tandil tras salir de un boliche.

Conmoción en la ciudad bonaerense de Tandil por el crimen de Milagros Quenaipe quien, en plena madrugada, cuando intentaba asistir a otra persona a la salida de un boliche, terminó siendo víctima de un ataque mortal. La investigación avanza con un detenido, aunque se desconoce el móvil del crimen.

La víctima, de 18 años, fue atacada de una puñalada en el cuello a la salida de un boliche. El presunto autor, Wilson Sánchez, de 24 años, fue detenido a las pocas horas.

El hecho ocurrió el pasado domingo a las 6.30 de la mañana en la esquina de Rodríguez y Uriburu, cuando Milagros regresaba de bailar en el boliche “Sol Disco” junto a un grupo de amigos. La joven ayudaba a una joven desvanecida cuando fue interceptada por Wilson Sánchez , un ciudadano paraguayo de 24 años, quien -sin mediar discusión- la atacó con un cuchillo y le provocó una herida mortal en el cuello.

La víctima cayó al instante en la vía pública. A pesar de la rápida llegada de personal del SAME y de la policía, nada pudieron hacer: Milagros murió en el lugar por una hemorragia masiva.

Crimen. Tandil. Boliche Tras cometer el crimen de Milagros, el asesino fue detenido por la policía de Tandil y quedó a disposición de la Justicia.

Un ataque irracional a la salida de un boliche: dos víctimas, una mortal

De acuerdo a la reconstrucción policial, el agresor actuó de manera violenta y sin motivo aparente. Antes de apuñalar a Milagros, Sánchez también hirió a otro joven, identificado como E.D., a quien le provocó una lesión cortante en la espalda, cerca de la columna, a pesar de la lesión el joven sobrevivió y se recupera en un hospital de la zona.

Minutos después, se acercó a Milagros. Según testigos, cruzaron apenas un breve diálogo sobre un cantante, tras lo cual el acusado extrajo un cuchillo tipo Tramontina y le asestó la puñalada letal.

Los investigadores descartaron de inmediato un robo, ya que no hubo intento de sustracción de pertenencias. Tampoco existía relación previa entre víctima y victimario, lo que refuerza el carácter irracional y brutal del ataque.

La autopsia y la causa de muerte

El cuerpo de Milagros fue trasladado a la morgue judicial de Azul, donde se le practicó la autopsia. El informe concluyó que la joven murió por una herida punzocortante en el cuello que seccionó la arteria carótida y parcialmente la tráquea, provocando un shock hipovolémico agudo.

En términos simples, Milagros falleció a causa de una hemorragia masiva que se desarrolló en cuestión de minutos, nada se pudo hacer por ella para salvarle la vida.

Cámaras de seguridad y la detención del sospechoso

La identificación del agresor fue posible gracias a las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal de Tandil. En ellas se observa el recorrido de Sánchez desde el momento del ataque hasta que escapó corriendo.

El sospechoso fue ubicado en una vivienda de la calle Alem al 1300, frente al Hospital de Niños de la ciudad. Allí fue detenido en horas de la mañana. Posteriormente, el Grupo Táctico Operativo de la policía local realizó un rastrillaje en la zona de Uriburu Sur, donde hallaron el arma homicida: un cuchillo con la punta limada que había sido descartado por el acusado en su huida.