El Senado EN VIVO: la oposición confirmará el rechazo a los vetos del financimiento universitario y la emergencia pediátrica

Los bloques de la oposición reafirmarán lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Desde el Gobierno descartaban la derrota.
El Senado inició la sesión en la que bloques opositores rechazarán los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.
Si bien el Gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas la “rosca política” con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y pese a que sumó múltiples fotos con dialoguistas que acompañaron al oficialismo durante 2024, no alcanzará para detener el rechazo de los vetos.
La suerte está echada para ambas iniciativas, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.
A finales de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos por abrumadora mayoría: el que actualiza fondos para las universidades nacionales cosechó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia en pediatría había obtenido 62 votos afirmativos y ocho negativos.
