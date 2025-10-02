El trágico accidente de una paciente: murió quemada en la camilla del hospital

La mujer estaba internada con asistencia respiratoria tras un accidente. El hecho conmocionó a todos y se abrió una investigación. ¿Qué sucedió?

La mujer que estaba internada en el hospital cuando encendió un cigarrillo, se prendió fuego su camilla y murió por las graves quemaduras.

Una paciente murió de manera trágica en un hospital, luego de que su camilla se prendiera fuego . La mujer estaba internada en una sala común cuando. En cuestión de segundos, las sábanas comenzaron a arder y las llamas la alcanzaron, provocándole graves quemaduras que terminaron con su vida.

La víctima fue identificada como María Juan, de 55 años, y el hecho ocurrió en el Hospital Regional de Santiago de Estero. Había sufrido un accidente de tránsito el 22 de agosto mientras regresaba a su domicilio en Quimilí. Fue atendida inicialmente en el Hospital Zonal y luego derivada al Hospital Regional para continuar su recuperación en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva .

La policía y la justicia investigan cómo el encendedor llegó hasta las manos del paciente que estaba con asistencia respiratoria, quien decidió encender un cigarrillo, desatando así su trágico final. Las llamas le provocaron quemaduras graves en la cara y vías respiratorias.

A pesar del rápido accionar de los médicos, la mujer falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves lesiones.

El incendio y la investigación

Según las cámaras de seguridad y el informe policial, un hermano de la mujer ingresó al área fuera del horario permitido, le entregó un cigarrillo y un encendedor.

La Justicia investiga cómo llegó el encendedor a la paciente. Las cámaras de seguridad del hospital son clave.

Minutos después, la camilla donde estaba María comenzó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado al Shock Room.

Murió este lunes por la noche, y tres Unidades Fiscales intervienen en la causa, solicitando pericias, declaraciones a médicos, enfermeras y análisis de las imágenes de seguridad para esclarecer cómo se produjo el incidente.

Tragedia en un hospital de Perú: una mujer murió tras caer al vacío desde el piso 14

En otro caso de tragedias en hospitales, en el mes de abril de este año se registró un trágico incidente en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde una mujer murió tras caer desde el piso 14 de ese edificio ubicado en el distrito de Jesús María, en Lima, Perú, después de pasar un buen rato contemplando el vacío.

Hospital. Perú Imagen impactante de la caída de la mujer desde el piso 14 de un hospital de Lima, Perú, y la reacción de los testigos.

El episodio fue registrado minutos después de las 16 de este jueves por testigos que se encontraban en las inmediaciones de aquel centro de salud y que grabaron el momento en el que la víctima permanecía sentada en una cornisa, en un aparente estado de crisis o confusión mental.

En esos videos, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, se oyen gritos de alerta y súplicas para que la mujer se ponga a salvo.

“Ay, dios mío, se cae a niña”, dice una voz femenina. Momentos después, la mujer, que todavía estaba aferrada al edificio, parece soltarse y cae al vacío. Antes, se había sacado las zapatillas y había permanecido sentada en el borde durante varios instantes.

La joven murió por las lesiones que sufrió producto del violento impacto contra el suelo. Su identidad, de momento, no fue confirmada. Tampoco se informó oficialmente si era paciente, visitante o trabajadora del nosocomio

“Ay, dios mío”, grita una mujer en otro video, al ver tirada a la víctima en el piso, ya sin vida.

Luego de consumarse la tragedia, el Ministerio Público levantó el cuerpo y comenzó con las tareas destinadas a determinar las razones por las cuales ocurrió el hecho.