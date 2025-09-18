Javier Milei habló de los "disfrazados de republicanos" y Luis Caputo apuntó a los que quieren "voltear al Presidente"

El Presidente y el ministro de Economía lanzaron duros mensajes en las redes, luego de la sesión de Diputados, donde rechazaron los vetos.

El presidente Javier Milei arremetió en las redes sociales contra los diputados que dieron su voto para rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario y al Garrahan .

Según indicó, " tenés a los kukas y a los antikukas que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos".

A su vez, indicó que votar a estas "versiones del partido del Estado" es "votar que tus hijos se vayan para Ezeiza". "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", concluyó.

En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que "el Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal" y que tienen como objetivo "voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968650052970205680&partner=&hide_thread=false En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos.



Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina.



La… — Javier Milei (@JMilei) September 18, 2025

En su crítico mensaje, el ministro de Economía indicó que "solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", refiriendo a los legisladores que votan contra los vetos que impulsó el mandatario.

"Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1968643042799141359&partner=&hide_thread=false El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal.

Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia.

Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2025

El mensaje de ambos fue direccionado a la oposición que respaldó la voluntad de declinar el veto presidencial a las leyes ya sancionadas. El rechazo al veto al Garrahan cosechó 181 contra 60 votos y una abstención, y el de universidades 174 contra 67 y dos abstenciones.

El Senado vota hoy el veto presidencial a la ley de reparto de los ATN

Caputo dejó trascender en su mensaje a través de X que "el Congreso buscará hoy romper el equilibrio fiscal". Esto da cuenta de la sesión del Senado que tendrá lugar este jueves, en la que la oposición se prepara para rechazar el veto al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el pasado jueves por la noche fue publicado en el Boletín Oficial y comunicado a la Cámara alta.

Este proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.

SENADO

En territorio de oposición, desde el Gobierno Nacional tienen pocas herramientas en la caja para desactivar otra golpe en la Cámara alta. El bloque espacio Las Provincias Unidas, que reúne a seis gobernadores de diversos orígenes partidario, podría ser un vector por el cual oficialismo podría canalizar sus deseos, pero Milei rompió lazos con varios de ellos.

Para rechazar el veto de Milei, la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en dos votaciones. La primera, para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión, y la segunda para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.

Esta ley establece el reparto obligatorio entre las provincias fue sancionada por Diputados el pasado 20 de agosto. El trámite comenzó en el Senado el 10 de julio en una polémica sesión "autoconvocada" por la oposición.