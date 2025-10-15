Otra explosión en una feria de ciencias escolar: tres alumnos sufrieron graves heridas

Un chico tiene quemaduras en el pecho y rostro. La semana pasada ocurrió lo mismo en otra escuela porteña, que derivó en una adolescente en estado crítico.

"Es un experimento que esta vez salió muy mal", dijo María, madre de una de las alumnas.

Una fuerte explosión con un experimento en una feria de ciencias dejó a tres menores con quemaduras graves. El hecho tuvo lugar en un colegio de Palermo. Los tres adolescentes heridos fueron rápidamente trasladados al hospital local.

El menor que se encuentra más grave tiene 16 años, y sufrió quemaduras en el pecho y rostro. Los otros dos alumnos -de 13 y 14 años - sufrieron lesiones similares.

El brutal episodio ocurrió este miércoles por la mañana durante una feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en Paraguay 3925. "Es un experimento que esta vez salió muy mal", dijo María, madre de una de las alumnas.

explosion escuela palermo

"Fue terrible": el testimonio del padre de uno de los alumnos afectados por la explosión

"Están bastante shockeados. Estamos tratando de calmarlos porque están muy angustiados", comentó la mujer. "No sabíamos que se iba a hacer este experimento, hubiéramos sugerido que no", agregó en referencia a la mala experiencia que se vivió días atrás, en un hecho similar, en la ciudad bonaerense de Pergamino.

Según revelaron, el experimento habría ocurrido mientras los alumnos realizaban un experimento con alcohol etílico. "Mi hijo me dijo: 'hubo una explosión, fue terrible'", detalló el padre de otro alumno en diálogo con TN. "Vieron a un par de nenes con la ropa incendiada, corriendo en el patio", agregó otra mamá al medio.

Según revelaron desde la Policía de la Ciudad que participó del operativo, una madre también resulto lesionada con quemaduras en las manos, siendo atendida por SAME en el lugar.

explosion escuela palermo 2

"El tema del volcán y una mala instrumentación. La verdad que no sabíamos qué clase de experimentos se iba a presentar. Pero es increíble porque tenemos un antecedente muy cercano", cuestionó una de las madres de los alumnos afectados.

Tras el incidente, desde el Gobierno de la Ciudad se informó que se trabajando en un protocolo para implementar en estos casos, en ferias de ciencia o experimentos, para reducir el mínimo los riesgos de accidentes o siniestros. Saldría mediante una resolución firmada por la ministra Mercedes Miguel.

El antecedente de la explosión de la escuela en Pergamino

El viernes pasado, también se llevó a cabo una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, donde hubo una explosión accidental. Y que dejó un saldo de más de una decena de heridos, la mayoría menores de edad.

Varias personas que se encontraban en el lugar sufrieron heridas, aunque Catalina -una de las alumnas- fue la mayor afectada con víctima de politraumatismos, cuenta con un equipo de profesionales que realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia, asegurando atención constante ante cualquier eventualidad.

Explosión volcán pergamino

La menor de 10 años sigue internada en estado crítico en el hospital Garrahan y este domingo fue sometida a una nueva cirugía multidisciplinaria. Según indicaron desde la dirección médica, "continúa internada en la unidad de cuidados intensivos, su estado es crítico, requiriendo soporte vital avanzado". El pronóstico es reservado.

El relato de quienes estaban al momento del accidente, señala que la nena se encontraba en primera fila y sufrió quemaduras en la cara y una lesión penetrante en el cráneo debido al impacto de una esquirla metálica y tuvo que ser trasladada en un vuelo sanitario hacia el hospital.