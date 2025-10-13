Explotó una maqueta en una escuela: sigue grave una nena de 10 años y pelea por su vida

La estudiante terminó con heridas en la cabeza y quemaduras en la cara. Se encuentra en grave estado. Confirmaron un total de 17 heridos.

Un experimento en una feria de ciencias derivó en un grave accidente . Estudiantes trataron de simular la erupción de un volcán , pero salió mal y dejó más de diez alumnos heridos y una de ellas en grave estado de salud.

Fue el miércoles por la noche en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado a las afueras de la localidad de Pergamino, en Buenos Aires. Allí hubo una feria de ciencias para promover proyectos de los alumnos. En ese marco, un grupo fue a presentar un experimento que tenía que simular la erupción de un volcán. Sin embargo, cuando lo prendieron fuego, las llamas se apoderaron de la estructura y segundos después, explotó como una bomba.

Varias personas que se encontraban en el lugar sufrieron heridas, aunque Catalina -una de las alumnas- fue la mayor afectada con víctima de politraumatismos , cuenta con un equipo de profesionales que realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia, asegurando atención constante ante cualquier eventualidad.

Quisieron simular una erupción de un volcaán pero explotó

Cómo se encuentra la nena afectada por la explosión

La menor de 10 años sigue internada en estado crítico en el hospital Garrahan y este domingo fue sometida a una nueva cirugía multidisciplinaria. Según indicaron desde la dirección médica, "continúa internada en la unidad de cuidados intensivos, su estado es crítico, requiriendo soporte vital avanzado". El pronóstico es reservado.

El relato de quienes estaban al momento del accidente, señala que la nena se encontraba en primera fila y sufrió quemaduras en la cara y una lesión penetrante en el cráneo debido al impacto de una esquirla metálica y tuvo que ser trasladada en un vuelo sanitario hacia el hospital.

Otra de las personas que sufrió heridas de gravedad en esta feria fue una docente de 45 años, quien tuvo que someterse a una operación en la cara y otra intervención quirúrgica en la mano. Se encuentra fuera de peligro, según indicaron fuentes médicas.

Explosión volcán pergamino (1)

En total, esta feria dejó alrededor de 17 heridos y 15 de ellos ya recibieron el alta. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, dijo una madre que estaba allí en diálogo con La Opinión.

El hecho generó un profundo impacto en las comunidades de Rancagua y Pergamino, que organizaron movilizaciones y cadenas de oración por la salud de la niña. La solidaridad se expresó tanto en acciones presenciales como en redes sociales, reflejando la preocupación y el apoyo de la población hacia la menor y su familia.

Qué medidas se tomarán tras la explosión

Este domingo se conoció a través de un comunicado, que la dirección General de Escuelas de la Provincia "tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, junto al auxiliar de Fiscalía Ulises Prieto, abriéndose instrucción penal preparatoria caratulada como Averiguación de Ilícitos, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1″.

Paralelamente, se abrió un sumario interno para determinar posibles responsabilidades por el incidente. Hasta el momento, no se han registrado imputaciones formales relacionadas con el caso.

escuela explosion maqueta volcan

El fiscal Fernando Pertierra, de la Unidad Funcional y Juicio N° 1, inició una investigación para determinar las causas de la explosión y si hubo negligencia en la preparación del experimento. Se realizan peritajes y entrevistas a la directora del instituto, al profesor de Química responsable del proyecto y a la representante legal del colegio, para esclarecer si se cumplieron los protocolos de seguridad necesarios en un evento que involucraba sustancias químicas con riesgo de explosión.