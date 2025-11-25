Qué pasó en los últimos minutos de Maradona antes de morir: así fue el llamado al 911

Cinco años pasaron de aquel trágico momento. Diego tenía 60 años y una salud que venía en un proceso crítico. Así fue el llamado que conmocionó a todos.

La conmoción popular se mezcló con dudas, disputas médicas y una investigación penal que todavía no concluyó.

El llamado al 911 que pidió una ambulancia para asistir a Diego Armando Maradona quedó grabado como el punto de quiebre y de gran impacto en una jornada que cambió para siempre la memoria colectiva. Cinco años después, el país todavía siente ese vacío que dejó el ídolo más grande del fútbol argentino.

Aquel 25 de noviembre de 2020, el mundo quedó paralizado al confirmarse que Diego -una de las mayores estrellas del fútbol mundial - había sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba con internación domiciliaria en un barrio privado de Tigre. Tenía 60 años y una salud que venía en un proceso crítico luego de una operación por un hematoma subdural.

La jornada de su muerte se convirtió en un punto de quiebre. La conmoción popular se mezcló con dudas, disputas médicas y una investigación penal que todavía no concluyó y que está a la espera de un nuevo juicio. Mientras miles de personas despedían al Diez en la Casa Rosada, un expediente judicial comenzaba a sumar pruebas, audios y testimonios que terminaron comprometiendo al equipo médico que lo asistía.

El día que el país quedó en silencio

En las horas posteriores a la muerte del campeón del mundo, se difundió el audio que reveló el pedido de ambulancia al 911. La llamada quedó a cargo de Leopoldo Luque, el médico responsable de su tratamiento.

En ese contacto, registrado a las 12.16 horas, Luque solicitó asistencia urgente para un paciente con un cuadro de paro cardiorrespiratorio ubicado en el lote 45 del barrio San Andrés, sin mencionar que se trataba de Maradona. Esa omisión encendió sospechas que marcaron buena parte de la causa judicial.

Aunque en un primer momento circularon versiones sobre una demora de media hora, la Fiscalía General de San Isidro comprobó que la ambulancia llegó en 11 minutos. Aún así, las maniobras de RCP del equipo médico no lograron revertir el cuadro. A las 13.10, el profesional de la ambulancia constató la muerte de Diego.

Se cumplen cinco años de la muerte de Diego Maradona: cómo fue el llamado al 911

Minutos después, la noticia empezó a correr en los medios y redes sociales. Los primeros informes hablaban de una descompensación, mientras algunos conductores dejaban entrever que la situación era irreversible. La frase “Murió Diego Armando Maradona” comenzó a sonar en todos los canales alrededor de las 13.20, y la confirmación desató un impacto emocional pocas veces visto en el país.

El último tramo de su vida y el adiós masivo

Antes de su muerte, Diego atravesaba una etapa marcada por complicaciones de salud y un regreso parcial al trabajo. Su paso final como director técnico fue en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde buscó mantenerse activo pese a las dificultades físicas y al desgaste emocional.

velorio-de-diego-maradona-desde___WXCkBAzQ-_0x750__1.jpg

El velorio en la Casa Rosada reunió multitudes durante horas. Miles de personas se acercaron para acompañarlo en ese último recorrido público. El país entero se organizó alrededor de una despedida que combinó devoción, dolor y un agradecimiento imposible de contener.

Un caso judicial que no encuentra cierre

Con el correr de los meses, la investigación avanzó sobre la actuación del equipo médico y de las personas responsables de la internación domiciliaria. El expediente terminó imputando a varios profesionales, entre ellos a Luque, por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El proceso judicial tuvo un giro inesperado este año: el juicio que debía comenzar debió suspenderse luego de que se descubriera que la jueza Julieta Makintach grababa en secreto un documental sobre Maradona sobre las audiencias. Esa situación obligó a reiniciar el procedimiento.