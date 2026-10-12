Quién es el brasileño al que Javier Milei le prohibió entrar a la Argentina por insultarlo en redes sociales

Vinculado al PT de Lula, el brasileño llegó a Aeroparque para realizar entrevistas sobre el Presidente y terminó obligado a regresar a San Pablo.

El brasilero, allegado a Lula Da Silva, fue obligado a regresar a Brasil tras llegar a Aeroparque

El Gobierno le prohibió el ingreso a la Argentina durante cinco años a un ciudadano brasileño que había publicado insultos y críticas contra Javier Milei en las redes sociales. La medida se hizo efectiva este lunes, cuando el hombre llegó al país y las autoridades migratorias dispusieron su regreso a Brasil.

Vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva , el brasileño mantiene una postura crítica hacia Milei y el bolsonarismo. Además, había protagonizado un enfrentamiento público con referentes del oficialismo argentino.

Se trata de Rogério Tomaz Jr. , quien había viajado a Buenos Aires para realizar entrevistas destinadas a un libro sobre el mandatario argentino. Al llegar al Aeroparque Jorge Newbery, Migraciones le ordenó regresar a San Pablo y canceló su residencia permanente. Según la explicación oficial, la decisión se fundamentó en incumplimientos de las condiciones legales de su residencia.

Qué dice la resolución oficial

La disposición SDX 89027, firmada el 5 de agosto de 2026, estableció que el brasileño había permanecido 153 días en la Argentina desde que obtuvo la residencia permanente, el 20 de enero de 2022. El organismo también señaló que no acreditaba actividad laboral, estudios ni vínculos familiares que justificaran mantener esa condición migratoria.

La medida se fundamentó en el artículo 62, inciso f, de la Ley de Migraciones 25.871, modificado por el DNU 366/2025, que contempla la cancelación de la residencia cuando se desnaturalizan las razones por las que fue concedida.

Cómo fue el rechazo en Aeroparque

El lunes 12 de octubre, Tomaz Jr. llegó a Aeroparque y, al presentar su DNI argentino, fue derivado a supervisión migratoria. Cerca de una hora después, le informaron que su residencia había sido cancelada y que no podía ingresar al país.

El brasileño afirmó que desconocía la resolución y que nunca había recibido una notificación previa. Las autoridades le entregaron copias de la disposición y del acta de rechazo, y le indicaron que debía regresar a Brasil.

La resolución establece que el ciudadano puede recurrir la medida desde el exterior, a través de una delegación diplomática argentina o de una oficina de Migraciones fuera del país. El plazo previsto es de 15 días desde el rechazo de ingreso.

Tomaz Jr. manifestó su intención de presentar un recurso para intentar recuperar la posibilidad de ingresar a la Argentina como turista.

Quién es el brasileño y por qué se enfrentó con los libertarios

Tomaz Jr. trabaja en la Cámara de Diputados de Brasil y también se desempeña como periodista independiente. Vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva, critica al gobierno de Javier Milei y al bolsonarismo.

En julio protagonizó un cruce en redes sociales con Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, director de Comunicación Digital del Gobierno. La discusión surgió tras sus cuestionamientos a los ataques contra estudiantes brasileños y a las iniciativas vinculadas con el cobro de servicios educativos a extranjeros.

El enfrentamiento incluyó publicaciones con descalificaciones hacia Milei y dirigentes libertarios. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la cancelación de la residencia se basó en incumplimientos migratorios, no en sus expresiones políticas.