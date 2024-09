Reapareció Cristina Fernández Kirchner en la Universidad Nacional del Oeste

Live Blog Post

"La gracia está en que la gente coma"

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que "que se mueren todos de hambre y que a vos te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado", en referencia al déficit cero que impulsa el Gobierno libertario.

"No pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obras públicas ni hospitales... así cualquiera", planteó la ex mandataria, que señaló que su gobierno "completó un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social".

Recordó que "allá por febrero advertíamos que el problema de la Argentina era la economía bimonetaria, la escasez de dólares y que cuando además Argentina está endeudada en dólares, como lo está desde el macrismo, todo esto se iba a agravar".