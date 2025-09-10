Video: las estremecedoras imágenes de una nena de 9 años en medio de un violento robo

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad, cuando grupo de ladrones armados aparecieron sorpresivamente afuera de la casa.

Mientras dos ladrones forcejeaban con el conductor hasta tirarlo al suelo, la nena, entendiendo lo que pasaba, salió despacio.

Un nuevo hecho de inseguridad dejó una imagen estremecedora, cuando una familia fue asaltada violentamente por cinco ladrones . El hecho quedó grabado y una imagen estremeció a todos.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada cuando cinco delincuentes irrumpieron violentamente y le robaron el auto a una familia en la puerta de su casa.

El hecho ocurrió a las 3:30 del domingo en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero en la provincia de Buenos Aires , cuando la familia llegaba en un Toyota Corolla blanco .

Según puede verse en un video de una cámara de seguridad del lugar. un Peugeot azul metalizado les cruzó el paso y descendieron cinco hombres armados, al menos dos de ellos menores de edad.

Mientras dos ladrones forcejearon con el conductor hasta tirarlo al suelo y fracturarle la muñeca izquierda, la madre abrió la puerta trasera para que su hija bajara. La nena de 9 años, entendiendo lo que pasaba, salió despacio con las manos levantadas y un globo en la mano, algo que causó gran impacto.

Violento asalto a una familia en Tres de Febrero

Los delincuentes escaparon con el auto, pero a los pocos metros lo frenaron. Uno de ellos regresó armado hacia las víctimas y les quitó a la mujer la cartera y un celular antes de escapar definitivamente.

El auto desvalijado y la impotencia de la familia

Horas después, el auto fue encontrado en el complejo Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. Estaba desvalijado y con daños: le faltaban la batería, el estéreo, la rueda de auxilio y varias herramientas, además de tener rayones, abolladuras y un farol roto.

La familia denunció el robo de tres celulares, documentación personal y tarjetas bancarias. Una de las víctimas relató a Noticias Argentinas: “La comisaría estaba cerrada. Casi tiro la pared abajo”. Otra vecina aseguró que los ladrones estarían identificados, pero que “no pueden hacer nada porque son menores” y que la misma banda ya había atacado en la zona.

Inseguridad en Buenos Aires: violento robo a un Pago Fácil

En un hecho más de inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, la estación de tren de El Palomar, fue escenario de un violento enfrentamiento entre policías y ladrones que terminó con un feroz tiroteo.

Todo comenzó cuando un grupo de ladrones ingresó a robar en un local de pago de servicios y se enfrentó a tiros con efectivos de la Policía. En los videos que grabaron los vecinos que estaban en el lugar se registraron alrededor de 15 disparos.

El tiroteo entre policías y ladrones dejó como saldo una persona herida en la cabeza.

Todo se desencadenó cuando cuatro asaltantes armados, que llegaron a bordo de un Toyota Corolla Cross blanco, ingresaron a robar a un Pago Fácil-Western Unión ubicado en el centro comercial de la zona. En medio del robo sonó la alarma de un banco y dos mujeres policías que estaban patrullando el lugar se acercaron. Fue allí cuando los delincuentes intentaron escapar y comenzaron a disparar.

El violento tiroteo fue grabado por vecinos que desde sus ventanas o balcones presenciaron todo y lo compartieron en redes. “¡Al piso, al piso! Te pueden pegar un tiro”, se escucha que gritan en uno de los videos.

Por su parte, un comerciante de 41 años, dueño del local asaltado, testificó ante los investigadores que los ladrones se llevaron todo el dinero de la recaudación.