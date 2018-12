Pancaldo: "Mañana le contesto al Rojo"

37 partidos dirigió Pancaldo a Cipo en su momento, con una efectividad del 47%.

Igual, la definición es inminente. “El domingo (por mañana) le contesto a Independiente. Me gustó mucho el llamado de Gastón Sobisch, que un dirigente reconocido del Valle se acuerde de uno. Me encanta el sur, el equipo me parece que tiene buenos jugadores y si bien hay que sumar muchos puntos, se puede sacar adelante la situación. El tema es que tengo otras dos propuestas, una es de Madryn que estaba analizando”, comentó el santafesino.

“Miedo, sólo a la muerte”

En una de sus frases más ruidosas, Pancaldo indicó: “¿Si me asusta el desafío? No, no le tengo miedo a nada, sólo a la muerte, esto es deporte”. Y hasta recordó que dirigió a Medina y a Domini y que conoce a todos los jugadores del Rojo. ¿Será el técnico?.