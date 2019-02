Para el Rojo, es una final

El equipo de Luis Murúa arrancó la fase con un empate alentador, por la producción futbolística ante Cipolletti (0-0), pero no por la cosecha de puntos, y la derrota en tiempo de descuento contra Deportivo Madryn de visitante (2-1).

Un punto de seis no son buenas noticias para los neuquinos a quienes les urge ganar.

En la tabla de descenso, Independiente está último y suma 11 puntos, seguido por Ferro, con 16 y Roca con 17, pero tiene un partido más. Es decir, el Rojo -incluyendo esta fecha-, tiene seis cotejos por jugar, 18 puntos en juego, mientras sus rivales directos deben disputar siete encuentros y tienen 21 unidades porque luchar.

El panorama de Independiente es poco alentador, y es por eso que sumando de a tres esta tarde sería un envión en la lucha por mantener la categoría.

El Rojo no gana hace doce partidos. La última victoria, única de la temporada, fue el 1-0 ante Sol de Mayo en La Chacra, con un gol agónico de Hernán Azaguate, el 5 de octubre del año pasado.

Para esta tarde se producirá el retorno del defensor Carlos López Quinteros, que viene de cumplir con una fecha de suspensión, y también del delantero Hugo Hernández, quien se perdió la visita a Puerto Madryn por una ampolla

Murúa no confirmó el once, pero no habría muchas variantes, respecto de los dos primeros partidos.

Ferro, por su parte, viene de cumplir con la fecha libre y un debut con empate de local.

Vuelta a casa con dos retornos

El defensor carlos lópez Quinteros cumplió ante Deportivo Madryn la fecha de suspensión, después de ser expulsado frente a cipolletti, por doble amarilla y retornará al equipo esta tarde contra Ferro. Mientras que el delantero Hugo Hernández también estará a disposición del DT. “Entrene en la semana pasada con unos botines nuevos y me salió una buena ampolla, por eso el DT decidió que me quede. así que ya estoy”, contó.