Acorralado por policías de Recaptura, el Bin Laden prófugo decidió entregarse

Para sorpresa de las autoridades, Richard Felipe Soazo quiso evitar una detención en alguno de sus aguantaderos y se presentó en la Ciudad Judicial.

El integrante de los Bin Laden, Richard Soazo, era buscado desde el pasado 7 de septiembre.

Acorralado por los sabuesos de la División Recaptura de Evadidos , el Bin Laden que permanecía prófugo , Richard Felipe Soazo, decidió presentarse en la Ciudad Judicial de esta capital, donde quedó detenido. De inmediato, se resolvió trasladarlo a la Unidad Penal 11 (U11) y, posiblemente, no podrá acceder a ningún tipo de beneficio hasta que expire la pena que cumple por varios atracos.

Desde la Policía provincial se confirmó que, luego de un poco más de una semana, Soazo fue recapturado y entregado a la justicia provincial. La búsqueda del delincuente se había acentuado en el inicio de esta semana, con varios allanamientos en aguantaderos ubicados en distintos barrios del oeste. “Si bien en aquel momento no se logró dar con el prófugo, la presión policial acorraló al individuo”, resaltaron desde las fuerzas de seguridad provinciales.

La tarea de búsqueda de Soazo estuvo a cargo de los efectivos de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén y se concentró en la región debido a que no había datos de un probable intento de alejarse de lugares que frecuenta en forma habitual. A partir de esa sospecha, no tardaron en confirmar que se encontraba en Neuquén y que serían necesarios algunos procedimientos para apurar su captura.

El violento enfrentará un juicio en Cipolletti.

Varios allanamientos para capturarlo

Bajo las directivas de la jueza de Ejecución Penal Raquel Gass, la labor más intensa se desarrolló este último martes, con cuatro allanamientos en diversas propiedades. En este marco, el delincuente logró eludir su detención, pero igualmente advirtió que la Policía conocía sus movimientos y que su aprehensión era inminente. Con todas las cartas echadas, decidió presentarse en el edificio de la justicia neuquina y quedar a disposición de la jueza. Al respecto, la Policía indicó que “finalmente fue demorado este miércoles en los asientos de la Ciudad Judicial de Neuquén”.

Soazo fue acompañado hasta la oficina de Ejecución Penal, donde la funcionaria Natalia Lacoste lo notificó sobre su detención y posterior traslado a la U11.

En la actualidad, Soazo tiene 26 años y cumple una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva. Debido a que ya transcurrieron más de 5 años de la imposición del castigo, tiene acceso a beneficios como salidas transitorias. Justamente, su fuga se produjo cuando se encontraba gozando de una salida.

El delincuente prófugo está cumpliendo una pena que se acerca a su caducidad aunque este último incidente determinará un cambio en los beneficios otorgados.

El terror de las estaciones de servicio

Soazo, en 2020, recibió un castigo de 7 años y 6 meses luego de aceptar su responsabilidad por varios atracos a estaciones de servicio.

A la hora de la condena, fue declarado responsable y condenado por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditado-cinco hechos- en calidad de coautor. En concurso real con atentado contra la autoridad agravado y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en calidad de autor.

Uno de los primeros hechos que se le atribuyó a Soazo ocurrió en la estación de servicio de Antártida Argentina y Collón Cura. El hecho tuvo lugar el 18 de agosto de 2019. Ese mismo día, en la Axión de Chaneton y Planas protagonizó un segundo atraco.

Revelando su peligrosidad, el integrante de los Bin Laden también fue el protagonista de una persecución y una balacera. De acuerdo al MPF, el 19 de agosto del 2019 alrededor de las 11 de la mañana desde calle José Fava hasta Ruta 22, Soazo y un cómplice, Juan Vázquez, atentaron contra el personal policial de tránsito durante la persecución. Omitieron el control de los efectivos que se encontraban trabajando en el lugar y comenzó una persecución policial. En un determinado momento, Soazo efectuó al menos un disparo contra los uniformados. Posteriormente Vázquez- quien conducía la moto- perdió el control y ambos cayeron al suelo, siendo demorados por otros efectivos que ya se encontraban en la zona.

En agosto de 2020, la Fiscalía de Robos y Hurtos junto con el defensor de Soazo llegaron a un acuerdo pleno por una seguidilla de robos a cuatro estaciones de servicio a punta de pistola. A esto se le sumó un enfrentamiento con la Policía que incluyó tiros y persecución. Además, un encubrimiento por el robo de una moto.

En ese procedimiento abreviado, Richard recibió una pena de prisión efectiva.