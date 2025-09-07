Un Bin Laden está prófugo y la Policía neuquina lo busca intensamente

Se trata del protagonista de varios asaltos a estaciones de servicio, Richard Soazo. Está cumpliendo una condena desde 2020 luego de aceptar su responsabilidad.

Una vez más, un Bin Laden se encuentra en el ojo de la tormenta y es buscado en forma intensa por la Policía neuquina . Este domingo, en horas de la mañana, se hizo pública la condición de prófugo de la justicia de Richard Felipe Soazo y se pidió la colaboración de la comunidad para que aporte datos sobre su posible paradero.

En la actualidad, el delincuente tiene 26 años y cumple una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva. Debido a que ya transcurrieron más de 5 años de la imposición del castigo, tiene acceso a beneficios como salidas transitorias. De igual modo, las fuerzas de seguridad provinciales no confirmaron las circunstancias del incidente que derivó en el pedido de detención de Soazo. En la solicitud de captura, las autoridades de la Superintendencia de Seguridad se limitaron a recordar que el prófugo mide 1,90 metros, tiene tez trigueña, es de contextura física delgada y cabellos cortos lacios.

Con mucha expectativa, se aguarda la apertura de nuevos cupos en la U11 para aliviar la situación que se vive en las comisarías con los detenidos.

Respecto de los responsables de pedir su captura, se encuentran la Unidad de Detención 11 y la Comisaría 18 , jurisdicción donde Soazo estaría cumpliendo sus salidas transitorias.

El delincuente prófugo está cumpliendo una pena que se acerca a su caducidad aunque este último incidente podría determinar un cambio en los beneficios otorgados.

Debe cumplir un castigo de 7 años y medio de cárcel

Soazo, en 2020, recibió un castigo de 7 años y 6 meses luego de aceptar su responsabilidad por varios atracos a estaciones de servicio.

A la hora de la condena, fue declarado responsable y condenado por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditado-cinco hechos- en calidad de coautor. En concurso real con atentado contra la autoridad agravado y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en calidad de autor.

Los-Bin-Laden-Richard-Soazo.jpg

Uno de los primeros hechos que se le atribuyó a Richard Soazo ocurrió en la estación de servicio de Antártida Argentina y Collón Cura. El hecho tuvo lugar el 18 de agosto de 2019. Ese mismo día, en la Axión de Chaneton y Planas protagonizó un segundo atraco.

Disparos contra la Policía

Revelando su peligrosidad, el integrante de los Bin Laden también fue el protagonista de una persecución y una balacera. De acuerdo al MPF, el 19 de agosto del 2019 alrededor de las 11 de la mañana desde calle José Fava hasta Ruta 22, Soazo y un cómplice, Juan Vázquez, atentaron contra el personal policial de tránsito durante la persecución. Omitieron el control de los efectivos que se encontraban trabajando en el lugar y comenzó una persecución policial. En un determinado momento, Soazo efectuó al menos un disparo contra los uniformados. Posteriormente Vázquez- quien conducía la moto- perdió el control y ambos cayeron al suelo, siendo demorados por otros efectivos que ya se encontraban en la zona.

Los Bin Laden siempre se encuentran en el candelero y, en el cierre de 2024, fue confirmada una condena de 11 años de cárcel efectiva contra Jésica Belén Soazo por el delito de homicidio.