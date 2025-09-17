Llega "Neuquén Sin Drogas", con el hermano de Javier Mascherano

Será un evento sobre consumos problemáticos, que busca acercar herramientas a la comunidad y generar diálogo directo entre instituciones.

El hermano del ex futbolista de la selección argentina brindará su testimonio en "Neuquén sin drogas".

El testimonio de Sebastián Mascherano será uno de los momentos más esperados de “Neuquén Sin Drogas – El Verdadero Encuentro” , un evento que se desarrollará en Neuquén del 19 al 21 de septiembre, y que busca poner en el centro la vida, la familia y la esperanza frente al flagelo de las adicciones.

Mientras su hermano Javier hacía historia con la Selección Argentina, Sebastián Mascherano enfrentaba una batalla silenciosa: 18 años de adicciones que lo llevaron al límite. Hoy, con más de 13 años limpio, se convirtió en un referente nacional en la prevención y el acompañamiento a quienes atraviesan consumos problemáticos.

Neuquén Sin Drogas es un espacio abierto de prevención, información y acompañamiento que reúne a distintos sectores de la sociedad. Se trata de la continuidad del Congreso Federal “Juntos por la Prevención”, realizado en julio en San Martín de los Andes, que contó con la presencia de actores, referentes y funcionarios de diferentes puntos del país. La propuesta busca profundizar el trabajo iniciado, acercando herramientas a la comunidad y generando un diálogo directo entre instituciones, organizaciones sociales y la ciudadanía.

Neuquén sin drogas

Invitados especiales

Sebastián Mascherano, hermano mayor de Javier “El Jefecito”, compartirá su historia de lucha y superación, transmitiendo un mensaje de esperanza y transformación. También Lucas Caballero, ex integrante de Los Wachiturros, compartirá su experiencia de vida y cómo logró reconstruirse tras atravesar adicciones.

Durante las jornadas, las áreas del Gobierno provincial, los municipios, el sector privado y organizaciones sociales tendrán un espacio para mostrar el trabajo que realizan en prevención y acompañamiento, acercando información y herramientas a quienes lo necesiten. El viernes 19 será la Apertura Institucional, con una primera jornada que tendrá lugar a las 18 horas en el SUM del Concejo Deliberante de Neuquén (Leloir 370).

espacio duam El Espacio Duam será uno de los lugares elegidos para estas jornadas.

Jornadas

El sábado 20 será la jornada de “Testimonios y Expo de Organizaciones”, que se desarrollará en el Espacio Duam, desde las 14 y hasta las 19 horas, con la charla de Sebastián Mascherano, donde compartirá su historia de lucha y superación. Después habrá expo de instituciones y presentación de herramientas de prevención y acompañamiento.

Será un espacio donde los vecinos podrán recorrer stands, dialogar con referentes y conocer de primera mano el trabajo que realizan organismos públicos, privados y sociales en Neuquén.

Después se dará el testimonio y presentación musical de Lucas Caballero, quien compartirá su camino de transformación personal y a las 19 será el cierre de la jornada.

A su vez, el domingo 21, también en el Espacio Duam y de 11 a 15 horas, con una convocatoria organizada junto al Instituto Bíblico Cristianos de Berea (IBCB), se dará un espacio de reflexión y encuentro espiritual, abierto a toda la comunidad.