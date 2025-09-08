Bin Laden prófugo de la U11: qué se sabe de su búsqueda y cómo hizo para escaparse

Este domingo, en horas de la mañana, se hizo pública la condición de prófugo de Richard Felipe Soazo . Si bien en un primer momento no informaron cuáles fueron las circunstancias de la fuga, esta mañana revelaron la estrategia que tuvo el integrante de la famosa banda Bin Laden y por qué la Policía está en alerta.

Lo cierto es que según los registros judiciales, el incidente significó un quiebre con la buena conducta que venía haciendo el joven de 26 años, protagonista de robos, balaceras y persecución que se encontraba dentro del régimen de salidas transitorias .

En diálogo con LMNeuquén , el comisario a cargo de la U11 , Claudio Rodríguez, informó que Soazo se encontraba dentro del proceso de confianza que el Poder Judicial empieza a darle a los internos. Ya había pasado por la regla general, con salidas transitorias bajo tuición: una persona se hace responsable ante la Justicia para buscarlo y dejarlo. En caso de que no se presente, el interno no puede salir solo.

richard soazo Este domingo se hizo pública la condición de prófugo de Richard Felipe Soazo. Gentileza Policía del Neuquén

Pero Soazo había progresado, ya salía y volvía solo: "era bastante avanzado, desde el año pasado tenía salidas cada dos meses, hasta todos los meses, hasta mejorar la confianza y tener dos salidas mensuales bajo palabra de honor".

Cómo escapó el joven Bin Laden

Pero este sábado la confianza que Soazo había trabajado con prolijidad desde hace cinco años, cumpliendo a rajatabla los horarios, comenzó a resquebrajarse. Había salido a las 9 de la mañana de la U11 y tras anochecer, a las 20, no apareció. Como no volvió, desde la unidad de detención comenzaron a consultar a la Policía para chequear si tenían registros.

"Hay internos que no vuelven porque tuvieron una descompensación, son circunstancias especiales", deslizó Rodríguez, pero aclaró: "la Comisaría 18 se acercó al domicilio que había declarado, se llamó al teléfono de contacto, no pudieron hablar con nadie, todos indicadores de que ya no va a volver".

Consultado por si había indicios del desacato, el comisario negó y admitió que desconocen los motivos. "Las salidas eran parte de la progresividad de la pena, se estableció la confianza porque venía cumpliendo bien y buena conducta, por eso la jueza dispuso desde el año pasado las salidas transitorias", dijo, y agregó que ahora, luego del informe elevado al Jefe de la 11 y al comando, "la Policía está en alerta, Soazo tiene pedido de captura".

Este incumplimiento será determinante para lo que le queda de pena. "Él estaba en tiempo de tramitar la libertad condicional, ahora perdió el voto de confianza, no se lo van a dar más, si lo llegan a agarrar, va a costar muchísimo si la quiere tramitar", aseveró el comisario de la U11, que a su vez, destacó que no es común el desacato.

Castigo de 7 años en la U11

Richard Soazo tiene un hermano detenido y una hermana, Jésica Belén Soazo, que desde el 2024 tiene firme una condena de 11 años de cárcel efectiva por el delito de homicidio. Él, por su parte, en 2020 recibió un castigo de 7 años y 6 meses luego de aceptar su responsabilidad por varios robos a estaciones de servicio.

Fue declarado responsable y condenado por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditado -cinco hechos- en calidad de coautor; y en concurso real con atentado contra la autoridad agravado y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en calidad de autor.

Uno de los primeros hechos que se le atribuyó a Richard Soazo ocurrió en la estación de servicio de Antártida Argentina y Collón Cura. El hecho tuvo lugar el 18 de agosto de 2019. Ese mismo día, en la Axión de Chaneton y Planas protagonizó un segundo atraco.

El integrante de los Bin Laden también fue el protagonista de una persecución y una balacera. De acuerdo al MPF, el 19 de agosto del 2019 alrededor de las 11 de la mañana desde calle José Fava hasta Ruta 22, Soazo y un cómplice, Juan Vázquez, atentaron contra el personal policial de tránsito durante la persecución. Omitieron el control de los efectivos que se encontraban trabajando en el lugar y comenzó una persecución policial.

En un determinado momento, Soazo efectuó al menos un disparo contra los uniformados. Posteriormente, Vázquez- quien conducía la moto- perdió el control y ambos cayeron al suelo, siendo demorados por otros efectivos que ya se encontraban en la zona.