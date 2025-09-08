Zapala: el ladrón que es una pesadilla aseguran que roba porque no puede "controlar los impulsos"

La Policía logró atraparlo el viernes y el sábado tras cometer distintos hechos. Fue acusado durante el fin de semana pero zafó de la prisión preventiva.

La Policía de Zapala logró recuperar varios de los elementos sustraídos por el delincuente.

Un delincuente de Zapala que sufre adicciones se transformó en una pesadilla para los vecinos y la Policía y, de forma inicial, se resolvió que siga en libertad aunque podría terminar preso.

Durante una audiencia realizada el último fin de semana, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo le formuló cargos por delitos que protagonizó entre el viernes y el sábado en la ciudad de Zapala.

La fiscal ordenó el viernes pasado la detención del ladrón para facilitar la realización de los allanamientos en los que se recuperaron los elementos que el acusado había hurtado. Al día siguiente, apenas recuperó la libertad, cometió el cuarto hecho.

Comisaría 48°, Zapala

De acuerdo con lo relatado durante la audiencia, el acusado atraviesa una situación de consumos problemáticos que deriva “en una incapacidad de controlar los impulsos”, resaltaron desde el Ministerio Público Fiscal neuquino.

Insaciable

La seguidilla de hechos delictivos que cometió el viernes se inició a las 4 de la mañana y se cerró por la noche de ese mismo día, cuando entró a una casa y se apropió de electrodomésticos, ropa y una consola de videojuegos.

A la hora de precisar los detalles de cada hecho delictivo, la representante del MPF apuntó que a las 4 de la mañana del viernes, el delincuente “ingresó a un taller mecánico, donde sustrajo diversas herramientas y maquinarias. Parte de los elementos fue recuperada en la vía pública y en allanamientos posteriores”.

Luego, en un segundo hecho, alrededor de las 11:30, ingresó a un local comercial de alimentos para mascotas y distrajo a la empleada para sustraer un teléfono celular que no fue recuperado.

También el 5 de septiembre, entre las 10 y las 20, dañó una ventana para ingresar a una vivienda, de donde robó una consola de videojuegos, electrodomésticos, ropa y otros elementos. Fue interceptado a pocos metros del lugar por personal policial, recuperándose la totalidad de los bienes.

Finalmente, el 6 de septiembre, alrededor de las 22, ingresó a otra vivienda. El dueño de la propiedad lo sorprendió dentro del quincho con pertenencias en su poder. El imputado fue reducido en el lugar y demorado por la Policía.

fiscal laura pizzipaulo Ministerio Público Fiscal

La fiscalía indicó que, de manera provisoria, el accionar del imputado fue calificados como dos hechos de hurto consumado, uno hurto tentado y un robo simple tentado, todo en carácter de autor y en concurso real (artículos 162, 164, 42, 55 y 45 del Código Penal).

Una más y su destino será el calabozo

Pizzipaulo pidió a la jueza que le imponga la prohibición de acercamiento a 100 metros respecto de las víctimas. Y para cautelar el proceso, solicitó la presentación semanal del acusado en la fiscalía a su cargo.

La jueza Bibiana Ojeda tuvo por formulados los cargos, dispuso la prohibición de acercamiento a las víctimas durante tres meses y advirtió al imputado que, en caso de incumplir la medida cautelar, la fiscal podrá solicitar la prisión preventiva.

Los procedimientos que permitieron recuperar los elementos sustraídos fueron encabezados por el personal de la Comisaría 48 de Zapala.