Protagonizó cuatro robos en un año y quedó preso por diez días

Por pedido de la fiscal Soledad Rangone y del asistente letrado Luciano Vidal, un hombre de iniciales E.A.C fue acusado el sábado por su participación en cuatro delitos, todos cometidos en la ciudad de Neuquén. Además, quedó detenido en prisión preventiva por diez días.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hombre participó en cuatro hechos delictivos cometidos entre abril y septiembre de 2025.

Los delitos que los representantes del MPF le atribuyeron a E.A.C son hurto con escalamiento en grado de tentativa, encubrimiento por receptación dolosa y violación de domicilio en grado de tentativa, todos en carácter de autor. Además, se le imputó el delito de robo en calidad de coautor.

Rangone y Vidal pidieron que se le imponga prisión preventiva por 2 meses, bajo la existencia de riesgo de fuga por no sometimiento al proceso, ya que tenía medidas menos gravosas impuesta anteriormente que no cumplió y que, además, intentó escaparse en uno de los hechos.

Durante la audiencia, los representantes del MPF también acusaron a A.E.P.M cómplice de E.A.C en el primer hecho y le atribuyeron el delito de robo en calidad de coautor.

El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por el MPF para ambos imputados y fijó el plazo para concluir la investigación en dos meses. Además, en relación a la prisión preventiva requerida para E.A.C, la fijó pero por un plazo menor: 10 días.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg

La racha de robos del imputado

El primero fue el 30 de abril, cerca de las 8:00, cuando el imputado junto a un cómplice, A.E.P.M, dañaron un portón y una puerta interna y sustrajeron una camioneta Toyota Hilux, además de una cartera que contenía documentación y tarjetas.

Ese mismo día, a las 9:50, efectivos policiales vieron la camioneta e intentaron identificarla. El imputado, que iba conduciendo, se negó e intentó fugarse. Los policías avisaron a otros móviles y se produjo una persecución que terminó con la detención de ambos imputados, luego de que chocaran contra otra camioneta en la zona del paseo costero del Río Limay. En la requisa del vehículo, se secuestró la documentación denunciada por su dueña, que fue reconocida y entregada a ella.

El segundo delito fue el 22 de agosto de 2025, aproximadamente a las 7:30, en un domicilio de la ciudad de Neuquén. Esa mañana E.A.C trepó un paredón de 2 mts de altura e ingresó a un patio y, desde allí, al interior de un galpón donde el dueño del lugar guarda herramientas. Mientras intentaba sacarlas fue sorprendido por el dueño de la vivienda y se fugó. La victima avisó a la policía y los efectivos demoraron a E.A.C a 3 cuadras del lugar.

fiscales MPF Foto: MPF

El tercer hecho que se le atribuyó fue haber recibido una moto robada entre las primeras horas del 24 de agosto de 2025 y las 13:50 del mismo día. En la primera hora señalada, autores ignorados ingresaron al domicilio de una persona, ubicado en la ciudad de Neuquén, rompieron un portón y sustrajeron una moto Benelli TRK 502.

Luego, a las 13:50, E.A.C conducía esta moto por calle Racedo. Efectivos policiales que patrullaban por el lugar advirtieron que la moto no tenía chapa patente colocada e intentaron identificarlo, pero el imputado se dio a la fuga a alta velocidad. Allí comenzó una persecución que terminó a las pocas cuadras cuando el imputado fue interceptado por un móvil policial contra el cual impactó y quedó tendido sobre vía pública.

El cuarto fue el 5 de septiembre de 2025, cerca de las 07:40, en un domicilio ubicado en la ciudad de Neuquén donde el imputado intentó ingresar al domicilio de una mujer. E.A.C forzó un portón de un garaje y, producto de los ruidos que ocasionó, fue sorprendido por un vecino del lugar. El imputado intentó fugarse pero fue reducido por el vecino mencionado quien lo retuvo hasta que llegó la policía.