Rogelio Rojas Cisterna, expadrastro y mentor de Jimi Hendrix, cumplirá 11 años preso: su prontuario

La Justicia decidió aplicar una nueva pena unificada por diversos hechos. El delincuente ya está cumpliendo las penas y deberán determinar el tiempo que le resta cumplir.

El conocido delincuente Rogelio Rojas Cisterna , expadrastro y mentor de Jimi Hendrix, cumplirá una pena unificada de 11 años y 6 meses de prisión, al acumular varias condenas por delitos de robo agravado en diferentes jurisdicciones.

Así lo resolvió el juez Lucas Yancarelli, luego de que el fiscal del caso Horacio Maitini solicitara el máximo posible a partir de tres penas dictadas de manera independiente: 12 años y 10 meses. La defensa, por su parte, había requerido aplicar el método de “composición” e imponer 10 años y medio.

El juez aplicó el sistema composicional que pidió la defensa, pero descartó los argumentos para aplicar la reducción que pidió y definió el monto en 11 años y medio. Además, el condenado mantendrá las tres declaraciones de reincidencia, lo que impide al condenado acceder a determinados beneficios.

Los antecedentes que se tuvieron en cuenta fueron: robo en poblado y en banda, ocurrido en noviembre de 2017, con una declaración de reincidencia (en Comodoro Rivadavia), por lo que se le impuso una pena de 4 años y 10 meses de prisión; robo en poblado y en banda en calidad de coautor, en junio de 2020, con segunda declaración de reincidencia, por lo que se le impuso una pena de 6 años y 6 meses de prisión. Estas dos primeras condenas ya se habían unificado en una pena única de 8 años, a lo que, explicó el fiscal del caso, se le debía sumar la última de las condenas: un robo agravado cometido en marzo de 2024, por el que se le impuso una pena de 4 años de prisión, con tercera declaración de reincidencia.

Rojas Cisterna está detenido, cumpliendo las penas, y el próximo paso será determinar el tiempo que le resta cumplir.

Fue condenado en febrero con otros dos delincuentes

En febrero pasado, tres delincuentes reincidentes, entre ellos Rojas Cisterna, fueron condenados por la Justicia a distintas penas de prisión efectiva por haber cometido un robo en complicidad y otros hechos.

Se trata de Emanuel Alejandro Coronel, Matías Ariel Salazar y Rogelio Alejandro Rojas Cisterna, quienes reconocieron su participación en distintos robos y encubrimientos y aceptaron la responsabilidad penal.

El primero ocurrió el 22 de marzo de 2024 entre la 1 y las 3:10 de la mañana, en un local comercial ubicado en la calle San Martín de la ciudad de Neuquén. Salazar, Coronel y Rojas Cisterna, junto a otras dos personas que no fueron identificadas, ingresaron al lugar escalando por una construcción lindante. Pasaron por un paredón superior a 3 mts de altura y luego violentaron las puertas del primer y segundo piso.

Una vez adentro, sustrajeron herramientas industriales y elementos de ferretería (por aproximadamente 3 millones de pesos) y, del interior de una caja fuerte, 15 mil dólares y 10 millones de pesos en efectivo. También se llevaron una tablet, llaves de vehículos de la empresa y llaves del local. Finalmente, se dieron a la fuga con el botín en un auto Volkswagen Surán.

El segundo robo fue cometido el 19 de enero de 2025 cerca de las 16, en una vivienda ubicada en un loteo de la ciudad de Plottier. Salazar junto otras dos personas llegaron al lugar en una camioneta Toyota Hilux, forzaron una reja frontal rompiendo la cerradura y una puerta ventana, logrando acceder al interior de la casa.

La alarma se accionó, por lo que rompieron las cámaras, sacaron un televisor y dos notebooks, las cargaron en la camioneta y se dieron a la fuga. Vecinos que advirtieron lo que pasaba dieron aviso a la Policía, que rápidamente comenzó una búsqueda.

Los efectivos ubicaron la camioneta y la persiguieron por calle Casimiro Gómez y 1 de Enero de la ciudad de Neuquén. En un momento, los imputados chocaron con un poste de luz y siguieron la fuga a pie. Salazar fue detenido en el lugar. En el marco de la investigación, se realizó una requisa vehicular y se secuestraron guantes, una pinza de corte y una barreta.

El tercer hecho en el que admitieron su responsabilidad fue posterior al segundo, cuando se verificó que la camioneta que conducía Salazar había sido sustraída cuatro días antes a su propietario cuando descendió en un negocio del oeste neuquino.

Finalmente, el cuarto hecho deviene del tercero, cuando se constató que las chapas patente que tenía colocada la camioneta Hilux que conducía Salazar habían sido hurtadas en Plottier por autores ignorados y pertenecían a una camioneta de características similares.

Por todo esto, los representantes de la fiscalía le atribuyeron a los tres el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con escalamiento, en carácter de coautores.

Además, a Salazar le atribuyeron los delitos de robo en poblado y en banda, en carácter de coautor y encubrimiento por receptación dolosa (dos hechos) agravados por habitualidad, en calidad de autor.

Por estas figuras aceptó cada uno su responsabilidad en una audiencia que se realizó este martes en Ciudad Judicial.

Además, el acuerdo también implicó la imposición de penas de prisión efectiva: para Coronel, 4 años de prisión efectiva y declaración de segunda reincidencia; para Salazar, 5 años de prisión efectiva unificados con una condena anterior en la pena única de 7 años y declaración de cuarta reincidencia; para Rojas Cisterna, 4 años de prisión efectiva unificados con una condena anterior en 8 años y declaración de cuarta reincidencia.