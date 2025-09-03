Zapala: echan a un municipal por emitir licencias de conducir truchas a su nombre

El hombre ingresó al sistema y falsificó carnets de varias categorías sin cumplir con ninguno de los requisitos. La semana pasada fue despedido.

Dictaron la cesantía a un empleado municipal de Zapala que emitió licencias de conducir de varias categorías a su nombre, sin cumplir con ninguno de los requisitos exigidos por la legislación, tales como el examen teórico, el práctico, los cursos, y hasta el psicofísico, y tampoco realizó el pago correspondiente.

El hecho fue descubierto a principios de este año y, después de la finalización del sumario interno, la semana pasada el Ejecutivo decidió echar al agente, que tenía una antigüedad de 13 años en el municipio, y que ni siquiera se presentó a declarar cuando fue citado, durante el proceso de investigación.

El empleado, identificado como D.N.C, habría aprovechado en beneficio propio, su paso por la Dirección de Seguridad Vial de la comuna, entre julio de 2021 y julio de 2023. Ese organismo es el encargado de emitir las licencias de conducir en la ciudad, y el agente había sido habilitado como instructor por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), por lo que tenía acceso a todos los sistemas.

Licencias de Conducir (1).jpg

El empleado estaba registrado en casi todas las categorías

La irregularidad fue detectada en febrero por la Secretaría de Servicios Públicos, cuando, al momento de actualizar los listados de choferes habilitados, se descubrió que el empleado ahora cesanteado, contaba con las licencias de las categorías A, B, C, D, E y G. Es decir que, en apariencia, podía conducir desde maquinaria pesada o un cuatriciclo, hasta vehículos de emergencia y de transporte de personas.

Sin embargo, cuando se solicitaron informes a la Dirección de Seguridad Vial sobre esta situación, se advirtió que, para emitir esas licencias, no se había cumplido con los requisitos obligatorios. Es decir, el empleado había ingresado al sistema y se había generado las habilitaciones directamente, sin pagar ni presentar ninguna documentación que certificara que cumplía con las condiciones exigidas por la legislación y que estaba preparado para manejar todo tipo de vehículos.

La secretaria de Gobierno, Belén Aragón, informó que, además del sumario interno en sede administrativa, el Ejecutivo presentó una denuncia judicial para que tome intervención la fiscalía, y también ante la ANSV, a quien solicitó además la anulación de las licencias.

El intendente rechazó la recomendación de la junta disciplinaria y echó al municipal

En el caso intervino la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina del municipio (JACAD), conformada por representantes del Ejecutivo, de los gremios y del Concejo Deliberante.

El dictamen de ese organismo, con el voto favorable de los sindicatos, la oposición de Aragón como referente del Ejecutivo, y la ausencia de las concejales que la integran (Patricia Melinao y Mirta Curaqueo), proponía que al agente solamente se lo suspendiera un mes sin goce de haberes.

Sin embargo, ese pronunciamento no tiene carácter de vinculante, por lo que el intendente Carlos Koopmann decidió ir a fondo y aplicar la cesantía.

carlos koopmann zapala.jpg Carlos Koopman, intendente de Zapala.

Lo hizo a través de la Resolución 1847, del pasado viernes 28 de agosto, aplicando el artículo 22 del Estatuto del Empleado Municipal, donde se determina esa sanción “por arrogarse atribuciones que no le corresponden”.

“El agente involucrado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a defensa y dar las explicaciones del caso, pero cuando fue citado a declarar por la instructora sumariante, no asistió”, detalló Aragón, remarcando que “desde que iniciamos nuestra gestión, se normalizó el funcionamiento de la JACAD, y la orden del intendente Koopmann es ser implacables con quienes cometen cualquier tipo de irregularidad en su rol de servidor público y en el uso de los bienes del Estado municipal, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a lo que marca la legislación vigente”.