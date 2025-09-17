Golpearon salvajemente a dos vecinas de Neuquén para robarles sus bicicletas en el Paseo de la Costa

El Paseo de la Costa fue escenario de un violento episodio este fin de semana, cuando dos mujeres fueron abordadas por un grupo de delincuentes que les robaron sus bicicletas y demás pertenencias a los golpes. Las victimas reclaman por mayor seguridad en Neuquén.

El pasado sábado , alrededor de las 11 de la mañana , mientras el este de la ciudad se preparaba para el desfile por el aniversario de Neuquén , dos vecinas sufrieron un violento robo en el sector del río. Luego de haber visitado la Peninsula Hiroki, volvían entre los senderos arbolados , cuando pasaron junto a tres hombres que estaban sentados.

La mujer que iba delante, se percató de que la miraron de mala manera y enseguida supo que algo andaba mal. "Yo quise avisarle a mi amiga y ya estaba arriba mío, me tiró de una manera muy fuerte, me lastimó la pierna y la mano ", relató y agregó que mientras la tiraba de los pelos para que le diera su teléfono, llegó a amenazarla con un arma . "Cerré los ojos y le tiré el celular", contó.

Su compañera, aseguró que fue una cuestión de segundos y que rápidamente se abalanzaron sobre ambas, mientras ella quedó tendida sobre el sendero, la otra ciclista cayó hacia un lado. La violencia con la que actuaron fue tal, que al forcejear para quitarle la mochila le lastimaron el hombro, además también resultó con heridas en la columna y la pierna. Después de cometer el delito, los ladrones huyeron rápidamente sin dejar rastro. "Tenían todo planeado, porque de ambos lados había personal que estaba afectado por el desfile", aseguró una de las víctimas.

Rápidamente, fueron hacia la rotonda para dar aviso a la policía, aunque manifestaron que los agentes que se encontraban en el lugar demoraron en llamar a otros efectivos por cuestión de protocolo. "Nos tuvimos que mover por nuestros medios hasta el hospital porque no aparecía la ambulancia", contó.

Piden más seguridad en Neuquén

Las vecinas aseguran que los tres sujetos aparentaban ser menores de edad y que quieren entender los motivos por los cuales están cometiendo este tipo de delitos. Explicaron que como todos los vecinos de la ciudad, trabajan y se esfuerzan para poder comprar sus cosas y no les parece bien que se las arrebaten de esta manera. "Los Derechos Humanos amparan a los menores, pero a las personas damnificadas ¿Quién nos ampara?", se preguntó una de ellas.

Paseo de la Costa.jpg

"Entendemos que un robo se puede hacer por necesidad, por influencia de los amigos, para pertenecer a un grupo, por falta de acompañamiento de sus familias", indicó. "Solicitamos a las autoridades que tomen medidas concretas para abordar la delincuencia juvenil. Se necesitan nuevas políticas y programas que apoyen a estos jóvenes en caso de que estén carenciados y roben por necesidad", agregó la mujer.

Además, apuntaron a la falta de seguridad y solicitaron que se mejore la iluminación y aumente la presencia policial. "Estábamos solas y dio impotencia que nadie nos ayude", señaló. Ante la repercusión de su caso en redes sociales, contaron que otras personas se comunicaron y expresaron haber sufrido robos de características similares en ese mismo sector.

"Que la gente no vaya por ahí porque si te pasa algo nadie hace nada", recomendó e hizo un llamado a la comunidad para que todos se involucren en estos casos: "hoy fuimos nosotras pero mañana puede ser alguien de sus familias".