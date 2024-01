Discusión familiar en los festejos de Año Nuevo terminó en el hospital

Un hombre terminó con golpes y cortes en su cabeza luego de una discusión familiar con su pareja y su hijastra en medio de los festejos de Año Nuevo . Se trata del tercer hecho de violencia que se registró esa noche en Cutral Co .

A pesar de esto, poco quiso explicar el herido, por lo que se desconocen los motivos detrás de la discusión y las agresiones.

En el centro médico le hicieron curaciones en la espalda y el cuero cabelludo, aunque no precisó sutura.

Además, este medio supo que el hombre no habría realizado una denuncia por el hecho y el comisario Marcos Mazzone confirmó que no se contaban con denuncias previas de violencia familiar o violencia de género, al menos en comisaría.

Más violencia durante los festejos

De acuerdo a la información dada a conocer por la Policía del Neuquén, también se registraron otros dos hechos de violencia más entre la noche del 31 y la madrugada del 1ro.

El primero de los hechos tuvo lugar la madrugada del 31 de diciembre, minutos después de la 1, en la zona de calles Perniseck y Chacabuco, entre en el barrio Zani y las 500 Viviendas de Cutral Co.

Por circunstancias que no están del todo claras, y son materia de investigación, un joven recibió un disparo de arma de fuego y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Complejidad VI. Se conoció que el proyectil impacto a a altura del cuádriceps izquierdo y que la lesión no revestía gravedad.

El segundo hecho, en tanto, tuvo lugar ya entrada la madrugada del primero de enero en inmediaciones del club Plaza Huincul, tal como indicó a a prensa el comisario Roberto Bello, desde la Dirección Seguridad Interior Cutral Co.

El jefe policial indicó que un hombre de 40 años se acercó hasta el cuartel de los bomberos voluntarios para solicitar ayuda ya que había sido herido de arma de fuego en sus brazos. El herido fue trasladado al hospital de Complejidad Media, donde fue asistido y se constató que las lesiones fueron de carácter leve.

Al igual que en el caso anterior, la víctima no quiso radicar la denuncia, por lo que no se tiene conocimiento de quien era su agresor. Solo mencionó que "fue en el marco de una pelea con otra persona". Sin embargo, desde la Policía se inició una investigación de oficio en ambos casos y se dio intervención a la fiscalía única de Cutral Co.