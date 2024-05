"No fue un suicidio, este psicópata me arrebató a mi hija. Yo estoy muerta en vida"

CIUDAD JUDICIAL CUERPO MEDICO FORENSE (1).jpg Los forenses aseguraron que se trató de un suicidio, pero la familia puso un perito y sospecha que se trató de un femicidio.

Escena del crimen

En el lugar donde apareció sin vida Daniela había elementos que coincidían con la hipótesis del suicidio y también pastillas. Esto pone en escena que la mujer habría tomado psicotrópicos previamente. Pero también abre la hipótesis de que los psicotrópicos la hayan dejado indefensa y a merced de su agresor que es la teoría de la familia.

De la muerte de Daniela, Rita se enteró quince horas después.

“¿Cómo puede ser que este hombre llamó a la ambulancia, fueron a retirar el cuerpo y nunca me llamó a mí que soy la madre? De fiscalía me avisaron quince horas después. Yo que soy la madre fui la última en enterarse. Acá hay algo muy oscuro”, reveló indignada Rita Santarelli.

Todos estos elementos llevaron a que Rita resolviera no solo poner un abogado querellante que esté encima de la causa, Juan Carlos Ríos Iñíguez, sino también un perito que analice la autopsia que se realizó.

SFP Ciudad Judicial.jpg Sebastián Fariña Petersen

Investigación

“Por ahora, no me siento en condiciones de ir a fiscalía para declarar, estamos esperando presentar todo y que la justicia haga porque todo se hizo todo de forma rápida, en defensa de este tipo, para que quede como que mi hija se suicidó”, advirtió Rita.

La mujer confió que hacía unos meses que había fallecido el papá de Daniel y que eso la había impactado en lo emocional y su pareja no la acompañaba en ese duelo.

“Ella padecía maltrato psicológico y estaba vulnerable porque hacía siete meses perdí a mi marido, a su padre, y este perverso manipulador (por la pareja de Daniela), en vez de ayudarla en su proceso, la hostigó”, reiteró Rita.

En medio de esa situación, el jueves 25 de abril a la mañana hubo una comunicación, contó Rita, en la cual quedaron de acuerdo con Daniela, en que regresaría a Cipolletti a vivir con su mamá. Es decir, se separaría del expolicía porque la relación no daba para más.

El 25 de abril a las 8:30 habló Rita de ese tema con Daniela y cerca de la medianoche le avisaron que estaba muerta.

“Todo es muy engorroso, este psicópata, porque otra cosa no puedo decir por qué eso es lo que es y nadie ni nada me va a hacer cambiar lo que yo siento, me arrebató a mi hija. Si alguien no está sucio, lo primero que tenía que haber hecho es llamar a la madre”, explicó Rita que no puede superar la angustia.

Dentro del dolor que atraviesa, sabe que “ahora hay que demostrarlo. Los investigadores se llevaron el celular de Daniela, pero yo tengo todo lo que hablaba con mi hija. De hecho, ya se bajó en un pendrive y lo tiene el abogado”, concluyó Rita que confesando que “a mí me mataron en vida, pero no voy a parar hasta que haya justicia por Daniela”.