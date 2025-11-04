Plottier: acusaron a un hombre por golpear y patear a su pareja

El hecho que se le atribuye ocurrió meses atrás, en julio. El violento y la mujer tienen hijas por las que mantienen el contacto.

Un hombre fue acusado de agredir a piñas y patadas a su pareja, una mujer con la que convivía junto a sus hijas en una vivienda de Plottier . La Justicia le dictó medidas de restricción para proteger a la víctima de violencia de género , pero se seguirán viendo por las niñas que comparten.

Según informaron de la fiscalía, la audiencia se realizó esta semana y la acusación fue encabezada por el asistente letrado Faustino Zabala, quien acusó al violento, identificado como "L.D.A.C." , por haber golpeado a su entonces pareja, durante la madrugada del 12 de julio.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en un domicilio particular de la ciudad de Plottier. Tras una discusión fuera del hogar, el imputado tomó a la mujer víctima por el cuello, la ingresó a la vivienda por la fuerza, la llevó a la cocina y la golpeó con puños y patadas en la cara y el cuerpo, provocándole excoriaciones y hematomas que le generaron una inutilidad para sus actividades habituales por un período menor a 30 días.

Por este motivo, el asistente letrado le imputó el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y solicitó la prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima, prohibición de contacto por cualquier medio, y autorización limitada únicamente a la comunicación vinculada a la atención y retiro de las hijas que tienen en común, en condiciones seguras para la madre.

Tras escuchar a las partes, el juez Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. También convalidó las medidas de coerción que solicitó la fiscalía por el mismo plazo: una prohibición de contacto y de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio de la víctima, con las excepciones acordadas.

Brutal ataque a una mujer en Plottier

También esta semana, un hombre y una mujer fueron acusados de cometer un violento secuestro y ataque contra una joven a la que mantuvieron cautiva, agredieron y amenazaron durante varias horas dentro de una vivienda de Plottier. La audiencia se realizó el sábado por la tarde ante el juez de garantías Juan Manuel Kees.

Según la investigación provisoria, el hecho ocurrió entre la noche del jueves 30 y la madrugada del viernes 31 de octubre, la semana pasada. La víctima convivía de manera temporal en la casa de los imputados, identificados como P.L.G. y M.A.S. Al regresar al domicilio cerca de las 22, fue acusada por ambos de haber robado dinero.

A partir de allí comenzó una escalada de violencia: la golpearon, la retuvieron contra su voluntad y la mantuvieron encerrada hasta aproximadamente las 2 de la mañana.

En el hecho intervino personal policial de la Comisaría Séptima de la localidad de Plottier.

Durante ese lapso, los agresores la amenazaron con un arma y, según detalló la fiscal, incluso le advirtieron que iban a “meterle la cabeza en una freidora de aire”. La mujer sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, perdió una prótesis dental, presentó hematomas en ambos ojos y diversas escoriaciones.

Finalmente, logró escapar gracias a la intervención de un vecino y se refugió en la casa de una amiga. González atribuyó a los dos imputados los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el ejercicio de violencia, en concurso real con lesiones leves, daño y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, todo en calidad de coautores.