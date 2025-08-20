Ruta 7: una conductora perdió el control de su auto y terminó en un desagüe

La mujer fue trasladada en una crisis de nervios producto de lo ocurrido y dado que quedó imposibilitada de salir del auto.

Una conductora que transitaba por la Ruta 7 sufrió un gran susto luego de ser presuntamente encerrada por otro conductor, lo que la llevó a perder el control de su propio auto y terminar encajada en un desagüe. La víctima debió ser rescatada por personal especializado y salió ilesa.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar el martes por la tarde, pasadas las 17:30, a pocos metros de Calle 11 de Vista Alegre Sur.

En principio, se determinó que una joven a bordo de un auto Chevrolet Aveo circulaba con sentido norte-sur cuando al parecer fue "encerrada" por el conductor de una camioneta, que en un intento por sobrepasarla, la hizo perder el control de su vehículo. A raíz de esto, la conductora se salió de la calzada y su auto fue a parar a un lado de la banquina, dentro de un desagüe.

Todo ocurrió en cuestión de segundos y aunque finalmente, la joven salió ilesa, el auto quedó totalmente atascado en el agua y el barro, lo que colaboró -además del susto por la actitud del otro conductor- a que la conductora terminara con una crisis de nervios.

accidente centenario

Personal policial de la Comisaría 49 llegó al lugar y asistió a la joven para sacarla del auto, ya que había quedado encerrada. Bomberos Voluntarios y efectivos de Tránsito Villa Obrera lograron sacar el auto de allí y ubicarlo en un lugar seguro de la banquina, aunque luego se constatará si su motor o sistema eléctrico sufrió algún daño por el agua.

Además, una ambulancia del Hospital Natalio Burd de Centenario trasladó a la joven, principalmente por prevención y para calmar su ánimo.

Un carril de la mano Centenario-Vista Alegre fue interrumpido mientras retiraban el auto del sector.

Un motociclista "voló" tras un choque contra un auto en la Ruta 7

La Ruta 7 es escenario de peligrosos accidentes cada día. El sábado pasado, un choque a la altura de la segunda rotonda de la Ruta 7 en Centenario generó algunas demoras en la circulación de ese sector, luego de que colisionaran un motociclista y una mujer en un auto.

Según informó el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar este sábado pasadas las 11, cuando un joven que circulaba a bordo de su moto 150 cc chocó contra el lateral de un auto Volkswagen Bora que era conducido por una mujer. El impacto ocurrió sobre la segunda rotonda de la ruta provincial y a la altura de su intersección con calle Ballester, por donde circulaba la conductora.

Aún no está claro cuál fue el motivo que desencadenó el accidente, pero todo parecería apuntar a un simple error humano; una distracción de algún conductor o la equivocación al no respetar la prioridad de paso.

choque centenario

Lo cierto es que, según testigos, el motociclista "voló", saliendo despedido y cayendo a poca distancia de su moto tras chocar contra el Bora.

La conductora permaneció en el lugar y rápidamente llamó a una ambulancia, que pronto arribó y trasladó al joven motociclista al Hospital Natalio Burd. No obstante, personal de Tránsito Villa Obrera indicó que tenía su casco colocado al momento del choque y estaba consciente: solo manifestó una dolencia en la cadera.