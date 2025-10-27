Un auto cayó al vacío en Bajada de Maida: qué se sabe

El incidente ocurrió este lunes por la tarde, en el lugar trabaja personal policial y bomberos. El vehículo desbarrancó al menos 150 metros.

Un auto cayó al vacío en la Bajada de Maida , en la ciudad de Neuquén . En el lugar trabajaban Policía y bomberos, pero al momento no hay precisiones de qué ocurrió con el conductor.

Todo ocurrió este lunes por la tarde, alrededor de las 16 horas, cuando el rodado -en circunstancias que se investigan- pasó de largo en una de las curvas y cayó por el barranco al menos 150 metros.

El auto, que aún no se pudo confirmar el modelo ni la marca, quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, y se aguardan herramientas para poder retirarlo del lugar.

ON - Auto cayo al vacio Bajada de Maina (4) Omar Novoa

Vecinos del lugar contaron que el auto había estado estacionado en la zona antes del hecho y que, minutos más tarde, escucharon un fuerte estruendo. Desde entonces, el tránsito permanece restringido mientras peritos trabajan en el sitio para determinar las causas del siniestro.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación quedó bajo estricta reserva. No se brindaron detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre posibles hipótesis, ya que los investigadores no descartan ninguna línea, incluso la posibilidad de que se haya tratado de un hecho intencional.

El lugar donde ocurrió el accidente

Accidente Bajada Maida1

Un conductor borracho chocó y se negó al test de alcoholemia

Un conductor borracho se salió de la Ruta 40 en Chos Malal, chocó y para empeorar su situación, se negó al test de alcoholemia. El hombre circulaba sin documentación y deberá pagar una importante multa para recuperar su camioneta. De milagro, no hubo heridos.

Según informó la Policía, el siniestro tuvo lugar este sábado, minutos antes de las 2 y a la altura del kilómetro 2623, en cercanías del Club Bancario.

En el lugar, los efectivos constataron que un vehículo tipo pick-up marca Toyota Hilux había protagonizado el incidente, resultando su conductor como único involucrado. Este, por motivos que no estaba claros, había perdido el control de la camioneta y chocado contra un poste de luz, para luego terminar en la banquina.

Al momento del procedimiento, el mismo no pudo presentar la licencia de conducir ni el seguro obligatorio, y además, se negó a someterse al test de alcoholemia, situación que -de acuerdo a los protocolos de actuación de la Policía- se toma de forma automática como positivo de alcohol en sangre.

image

Por este motivo, se realizaron las diligencias de rigor con la presencia de testigos y posteriormente una ambulancia del hospital local trasladó al conductor para su evaluación médica. También intervino en la escena personal del EPEN, que verificó daños en una luminaria LED y en la troncal de fibra óptica, dañadas por el conductor con su vehículo.

De acuerdo a lo que evidencian las fotografías, la camioneta sufrió importantes daños en la parte delantera de su carrocería y hasta perdió una rueda.

Por otro lado, Bomberos Voluntarios acudió con la unidad de rescate N° 10 y procedió a la desconexión preventiva de la batería del rodado. Finalizadas las actuaciones médicas, el ciudadano fue liberado bajo acta de responsabilidad y el vehículo trasladado por grúa al corralón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.

El conductor deberá pagar la multa correspondiente por conducción bajo la influencia de alcohol y la falta de documentación obligatoria para que le sea restituida su camioneta.

Participaron del operativo personal de la División Tránsito Chos Malal, del hospital local y Bomberos Voluntarios Chos Malal.