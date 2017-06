Por la noche, el cole va a parar en donde se lo pidas

Según indicó Pablo Bascuñán, presidente de la comisión de Servicios Públicos, la idea es facilitar el desplazamiento de los vecinos en las noches de lluvia y colaborar para evitar episodios de inseguridad.

“Viene bien, en especial para las mamás que toman el cole con bebés”. Milagros Usa con frecuencia el servicio de transporte público.

“Esto se venía haciendo. Algunos choferes con buena predisposición paraban cuando veían a alguien con dificultades para llegar a la garita, pero la empresa no se lo permitía. A través de esta ordenanza se los va a habilitar”, explicó el concejal, y añadió que algunos choferes fueron sancionados por tener ese tipo de gestos.

El edil contó que la propuesta surgió a partir de una encuesta realizada el mes pasado, donde más de 600 personas plantearon medidas para mejorar el servicio.

Tanto la encuesta como el proyecto legislativo, que logró despacho en comisión, fueron impulsados por el concejal Sebastián Gamarra del Frente Renovador. La ordenanza cuenta también con el respaldo de Libres del Sur.

“Está bien. A la noche hay barrios inseguros. No va a afectar las frecuencias”. Sebastián Utiliza el ómnibus para ir y venir del trabajo.

Bascuñán sostuvo que la medida podría ser aprobada por unanimidad en el recinto, con lo cual la reglamentación se concretaría en las próximas semanas. Si bien reconoció que puede haber objeciones en torno al cumplimento de horarios, argumentó que “tiene que haber una flexibilización”, ya que “estamos hablando de un horario donde no hay mucha gente”. Agregó que dentro de dos semanas la comisión convocará al director de Transporte, Fernando Palladino, para tratar diferentes temas, incluida la señalización de las unidades en la parte trasera para identificar el número de línea porque, según postuló, ya se tendría que haber implementado.

Por otro lado, Bascuñán indicó que otro de los puntos de la propuesta es la identificación de los conductores con credenciales que visualicen sus datos personales “por cualquier eventualidad tanto para los usuarios como para ellos mismos”. Desde Indalo adelantaron que esto se aplicará a partir del 1 de julio.

30 minutos es lo que demora un colectivo en llegar a Colonia Nueva Esperanza. Es el servicio menos frecuente durante el día. En el otro extremo, la línea 8 tiene un margen de 10 minutos de espera. A partir de la medianoche los ramales 6 y 8 son los únicos servicios que circulan hasta las 4 de la madrugada, cada 75 minutos.

El Municipio e Indalo dicen que será difícil trabajar con paradas flexibles

Pese a que el proyecto de las paradas flexibles en los servicios nocturnos está encaminado en el Concejo Deliberante, el director de Transporte, Fernando Palladino, y el gerente de Indalo, Leandro Franco, aseguraron que desconocen la propuesta y que no fueron consultados por los impulsores de la iniciativa. Ambos coincidieron en señalar, además, que es difícil de aplicar, al tiempo que no soluciona el tema inseguridad.

“Va a ser imposible cumplir con las frecuencias. Estaríamos parando en todas las cuadras dos o tres veces. No va a haber ninguna referencia. Actualmente hay una normativa nacional que rige la materia. En los días de lluvia o cuando Defensa Civil declara la emergencia climática ya los colectivos paran donde les indican los pasajeros. Es por situaciones excepcionales”, señaló Palladino. “En caso de discapacidad sí, siempre que sea motriz”, añadió.

Por su parte, Franco planteó: “Con esto no solucionamos problemas de inseguridad, iluminación o servicios del Municipio o la Provincia. Hoy paramos en todas las esquinas en el oeste porque no hay ninguna parada identificada. Gamarra quizás nunca fue”. “El tema de paradas es por ordenamiento, para que los colectivos no se atrasen. Si hay mayor caudal de usuarios en una parada se entiende que la seguridad aumenta. Las garitas están ubicadas en lugares estratégicos”, afirmó.

“En la sociedad neuquina hay un problema grave, todos los que opinan sobre el transporte, ninguno sabe por dónde pasan los colectivos. No somos indispensables, pero no nos consultan cuando cambian sentidos de circulación, lugares de estacionamiento o cuando colocan semáforos. Toman decisiones sin conocer el terreno”, apuntó.