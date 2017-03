Por los aumentos, se usa más el boleto estudiantil

Ana Laura Calducci

Neuquén.- En el último año hubo un salto en la cantidad de estudiantes que usan el boleto de colectivo con descuento. Entre el verano anterior y el de este año, aumentó un 23,49% la demanda. En el padrón actual hay casi 12 mil chicos de primaria y secundaria más otros 4 mil de nivel superior, lo que implica que uno de cada cinco alumnos viaja con pasaje diferenciado.

Hasta 2016, cuando todavía funcionaba la tarjeta Monedero, se estimaba que unos 15 mil pibes viajaban con el boleto estudiantil. El año pasado, al incorporar la SUBE, se pudo hacer un seguimiento más preciso sobre el número de usuarios.

Esto le permitió al Municipio constatar que el 20% de los estudiantes de la ciudad van a cursar en colectivo y aprovechan el descuento. Además, comprobaron que en 2016 se vendieron casi 600 mil pasajes estudiantiles más que el año anterior, lo que implica un 23,49% de incremento. Eso se debe a dos variables: hay más chicos anotados y los que vienen de hace rato usan más su tarjeta.

“Nos ha llamado la atención porque es un número alto y, si bien fue el tercer año que tenemos la tarjeta universitaria, creemos que obviamente el aumento del costo del transporte hizo que impacte y motivó a que hagan más el trámite”, opinó el subsecretario de Transporte y Tránsito, Fernando Palladino.

El crecimiento más importante se dio entre los alumnos de nivel superior. El llamado boleto universitario comenzó a aplicarse en marzo de 2014 con 1600 beneficiarios y en tres años el padrón casi se triplicó. Este año arrancó con 4170 tarjetas activas que tienen el descuento.

Palladino estimó que en esa suba, además de la crisis económica, “ayudó la agilidad para tramitar el beneficio, porque en la Universidad del Comahue ahora se puede hacer directamente en la Secretaría de Extensión”.

Como las estadísticas oficiales dan cuenta de que unos 11 mil alumnos de terciario y cerca de 15 mil universitarios viven y cursan en la ciudad, los que están usando el boleto diferenciado son casi uno de cada cinco estudiantes.

En nivel primario y secundario la proporción es similar. Al inicio de este ciclo lectivo, había 11.730 tarjetas activas sobre una matrícula total en la ciudad de 50 mil alumnos para ambos niveles.

Palladino explicó que los 16 mil beneficiarios actuales son el piso del ciclo lectivo 2017, porque pronto se sumarán al padrón los que aún están anotándose. Desde el lunes pasado están abiertas las inscripciones para los que empiezan a estudiar en un colegio nuevo o bien los que antes no requerían el beneficio y ahora sí lo necesitan.

Como no hay plazo para inscribirse, el número final de beneficiarios lo determinará la cantidad de chicos que necesitan el colectivo para viajar y el impacto que tenga el costo del pasaje en cada bolsillo.

2,9 millones de pasajes

Es el total con descuento estudiantil que se vendió el año pasado. En 2015 habían sido muchos menos: 2,35 millones de viajes con el subsidio para todos los niveles.

Cómo se hace para tramitarlo

Los trámites para quienes aspiran a utilizar el boleto estudiantil son sencillos.

Para los que siguen estudiando en el mismo colegio o facultad sólo deben validar su tarjeta SUBE en una de las 14 terminales de autoservicio (TAS) que hay en la ciudad. Los aspirantes tienen que introducir el plástico en la ranura y esperar 3 minutos hasta que aparezca la leyenda “esta tarjeta está habilitada para abonar tarifa diferencial en la ciudad de Neuquén”.

Para los que cambian de escuela o de nivel educativo o inician sus estudios deben pedir a la institución donde cursan un certificado de boleto escolar. Luego lo presentan acompañado de la fotocopia del DNI y la tarjeta SUBE en alguna de las cinco oficinas habilitadas por la intendencia: Palacio Municipal, delegaciones Progreso, Santa Teresa o Alto Godoy y estación de ómnibus.

Pese al paro de los maestros, viajan con el descuento

Aunque casi no hubo clases por el paro docente en la ciudad de Neuquén, muchos chicos igual están usando el boleto estudiantil para pagar menos, aprovechando que no es posible controlar quién va a cursar y quién no.

Fernando Palladino, subsecretario municipal de Transporte y Tránsito, dijo que harán un monitoreo para que el descuento se use correctamente, pero recién cuando se normalice el funcionamiento de las escuelas.

“Este mes, más allá de que los chicos no tengan clases, muchos utilizan el boleto estudiantil y lo sabemos porque lo vemos en el sistema”, comentó.

Nación Servicios, la firma responsable de la tarjeta SUBE, tiene registro de todos los viajes que se realizan con cada tarjeta, con la hora y el día.

Palladino explicó que el Municipio aprovecha esa información para controlar que el descuento en el boleto vaya a quienes lo necesitan, pero razonó que sólo con las clases normalizadas se puede hacer un seguimiento de los horarios y trayectos habituales de un estudiante.

Comentó que la huelga docente también afectó el proceso para anotar nuevos usuarios, porque las escuelas no están entregando los certificados de regularidad, uno de los requisitos para acceder a este beneficio del boleto subsidiado.

La mayoría de los chicos renueva el beneficio automáticamente si sigue en el mismo colegio, así que esta demora sólo afecta a los que tienen que avisar de algún cambio o los que arrancan de cero.

Cuando se normalice el ciclo lectivo (podría ser esta semana) se tendrá un panorama más concreto sobre la cantidad de usuarios que tiene el sistema.