Qué susto: filmaba a cachorritos de puma y apareció la madre

Fueron seis minutos interminables. En los que filmó su increíble experiencia mientras tiraba al aire frases que podían haber sido las últimas que dijera en su vida. Un senderista que había salido a caminar por el bosque se topó con unos cachorros de puma , pero cuando los grababa enternecido apareció la madre y lo persiguió durante cientos de metros mientras retrocedía y rezaba para que no lo atacara.

El senderista, llamado Kyle Burgess, publicó el video del encuentro en el Slate Canyon Trail cerca de Provo. En las imágenes de ve cómo Burgess comenzó a caminar hacia atrás, lentamente, mientras el puma le sigue por el camino, amagando con atacar, lanzándose hacia él una y otra vez, dando zarpazos al aire como franca amenaza.

Las impactantes imágenes de un puma persiguiendo a un corredor | Telemundo Deportes

"Oh, mierda, oh, mierda", dice en el video el excursionista, que trata de asustar al animal gritando, pero el puma no se amedranta y sigue tras él, lanzándose una y otra vez. "Este es el día en el que muero", dice el hombre y cosas como "¿dónde estará mi pistola?", mientras insulta al animal. Al final, el hombre se agacha, recoge una gran piedra y se la lanza al puma, haciendo que salga corriendo por fin, alejándose.

Entonces sí, Burgess se enfoca al rostro y respira aliviado, al tiempo que muestra su mano temblorosa por el inesperado y estresante encuentro, que pudo acabar en un enfrentamiento con el animal.