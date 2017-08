Rifó su chata para salvar a la esposa y emocionó a todos

“Quería que el sorteo fuera transparente. Tenía que venderlo en una semana porque tenían que operar a mi mujer. Hice mil números. Le dimos a la señora del frente que tiene negocio (para que los vendiera). Carlos fue el primero que lo había encargado. A los dos sábados siguientes, lo sorteamos por Lotería Nacional. El número tenía que salir entre los 10 y salió el que había comprado este señor de Leones”, contó Arregui.

“No lo conocía, lo vi solamente el martes que fui a entregar la camioneta. Y me la dejó. Fue el único día y después del sorteo no lo vi más. Voy a tratar de contactarlo”. José Luis Arregui Su mujer está internada por un tumor y él está desocupado.

Boaesso fue el primero en comprar la rifa para colaborar con la situación de Arregui y eligió el 19. Y cuando se enteró de que había ganado, prefirió no aceptar la camioneta modelo 69. Fue a la tienda y le pidió a la dueña del establecimiento que llamara al hombre para contarle su decisión. Al encontrarse con el organizador de la rifa, relató que fue un momento muy emotivo: “Nos abrazamos, lloramos nosotros, la dueña y los clientes”.

Sobre ese encuentro, Arregui expresó: “Fue una emoción bárbara, no tengo palabras de agradecimiento con este muchacho. Era la única solución que tenía para solventar los gastos de mi señora. Fui hasta Bell Ville para sacar un crédito pero me lo negaron. No hay explicación por todo lo que hizo. Ya nos vamos a juntar con Carlos, él no la conoce”.

“Le dije ‘te la dejo porque vos la necesitás para trabajar, para mantener a tu familia, para lo que necesites. Así que yo la camioneta no la necesito’. Y nos pusimos a llorar”. Carlos Boaesso Es un distribuidor que vive en Leones y viaja seguido a Juárez.

Arregui se dedica a la construcción, pero desde hace cinco meses está desempleado. “Cuando no tengo trabajo de albañil, voy a buscar leña y la vendo, o hago fletes. De todo hago. Trato de buscar algo para sobrevivir”. Su mujer fue operada y la intervención fue satisfactoria. “Ya le sacaron el cáncer y ahora está evolucionando bien. Empezó a caminar. Pienso que muy pronto le van a dar el alta”, aseguró en diálogo con una radio de la provincia de Córdoba. Pese a que la operación fue un éxito, José Luis sigue tratando de juntar plata porque con lo que pudieron recaudar están “al límite”. Su mujer está internada en una clínica privada que tiene un costo elevado para su economía.

El emotivo momento, en el que ambos se fundieron en un abrazo y no ahorraron lágrimas, quedó registrado en un video que se viralizó. La historia circuló en radios, canales de televisión y otros medios de todo el país. Además del reconocimiento en las redes sociales: “un ejemplo”, “buena gente”, “gracias por tu gesto”. “No lo esperaba. Todo esto se lo debo a Carlos, por la honestidad que tuvo, por el corazón inmenso que tiene”, dijo Arregui.