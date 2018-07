¿Romance sorpresa?

“Con Rodrigo nos separamos hace un mes y hace tres días decidimos que cada uno viva en casas diferentes”, comenzó contando Sorrenti en diálogo con el portal ciudad.com.

Luego, al ser consultada sobre el vínculo que tiene con la bailarina, la ex pareja de Noya explicó: “¿Si sospecho de él? Sí y no. Yo le pregunté a Rodrigo qué estaba pasando y me dijo que nada, que se lleva muy bien (con Barby). Pero bueno, las fotos y las publicaciones en Instagram Stories...”.

Está desatado: A 11 meses de convertirse en padre de Bautista, Noya ligó buena onda con Silenzi.

Sofía afirmó que sabía que Noya iba a la casa de Barby a ver los partidos de Argentina. Pero al ver las fotos de él en Instagram comenzaron sus sospechas: “Ahí dije ¿qué está pasando acá?. Yo, si invito a un amigo mío a ver el partido, no lo recibo con la remerita atada. No sé, digo”.

Por su parte, la morocha habló ante los rumores de romance. “Tenemos súper buena onda, nos llevamos re bien. Yo tengo entendido que Rodrigo está separado por lo que nos dijo a mí y a todos los chicos, no está de novio”, fue la explicación que dio Silenzi.

