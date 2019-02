Romero "Me dormí a las 4 de la mañana"

El Aqua relató con detalles cómo vivió su primer gol en Cipo: “Empezó con una muy buena jugada de Mati (Carrera) por derecha. Yo siempre le digo que me la tire por abajo y fuerte para aprovechar mi velocidad. Él vio el hueco entre el 3 y el 6, y ahí encaré al arco. Cuando estaba por llegar, iba forcejeando con un defensor y pensé que me tiraba o me hacía penal, pero cuando levanté la cabeza lo tenía al arquero y no me quedó otra que pegarle con tres dedos”.

"La llegada del Monito (Opazo) potencia a los delanteros. se pone lindo en los entrenamientos”, dijo Enzo Romero sobre el último refuerzo de cipo

El delantero reconoció que, de la emoción, no le salió el grito que hace tiempo esperaba. “Sentí un montón de cosas por dentro, la verdad es que no me salía gritar el gol de la alegría que tenía. Fue un momento muy lindo”, contó.

Romero se ganó la confianza del técnico Gustavo Coronel, pero le estaba faltando el gol para jugar con más tranquilidad. “Estaba necesitando hacer un gol, no quería entrar y un delantero, para jugar, necesita hacer goles. Esto también es por la confianza que Gustavo me dio partido tras partido. Ahora me saqué la mufa y se abrió el arco, así que a seguir entrenando el doble y a meterle muchísimas más ganas a los partidos”, destacó el atacante, ex La Amistad.

“Nos sacamos la espina, ese sabor amargo que veníamos trayendo contra Roca. Fue una linda oportunidad para ganarles y volver a confiar en el juego que veníamos demostrando y hundirlos un poquito más a ellos”, cerró.