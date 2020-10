Se aprobó la colocación de "colilleros" por toda la ciudad

"El proyecto tiene dos partes: la instalación de colilleros y la implementación de una campaña", contó la joven de 31 años, quien explicó que la colocación en la ciudad irá por etapas. "Primero estarán en espacios de mucha concurrencia de gente, como el Parque Central, pero luego irán a lugares menos concurrido como pueden ser un hospital o clubes", agregó.

La parte de la concientización es la que Catalina hizo hincapié. "Con Candela no queríamos empezar a repartir folletos, sino que buscamos una campaña activa con decisión y que realmente concientice", expuso.

El proyecto ingresó el 29 de junio al Concejo y en el mes de agosto se elevó y las invitaron a las creadoras para poder hacer una exposición frente a los legisladores. "Ahí contamos a dónde iba este proyecto y les propusimos que durante una semana miren la cantidad de colillas que hay en las calles y que entiendan de que cada una contamina 50 litros de agua potable", contó Catalina.

WhatsApp Image 2020-10-22 at 20.41.01.jpeg

A su vez, contó que la ciudad no está preparada para "sacar a las colillas de las calles". "No solo por la infraestructura, ya que no hay lugares en la vía pública dónde tirarlo, sino también porque los ciudadanos no ven que está mal visto tirar la colillas al suelo", relató.

El proyecto, que se encuentra enmarcado en el uso del derecho de iniciativa popular, fue presentado y trabajado durante la Capacitación virtual de Introducción a la Técnica Legislativa, organizada por la Presidencia de este Concejo Deliberante, a cargo de Juan José Dutto y en coordinación con el equipo legislativo.

WhatsApp Image 2020-10-22 at 20.41.01 (1).jpeg

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén u órgano que en su futuro la reemplace, que será la encargada de reglamentar la presente ordenanza, así como también de controlar el estado de los colilleros, repararlos, reemplazarlos, y todo aquello que en la reglamentación pertinente considere necesario para la correcta aplicación de la misma.

"Ahora, el gran desafío es la implementación y ponerse en práctica. Es un desafío enorme y realmente esperamos queremos ver colilleros en la ciudad", concluyó Catalina Barros Fabani.