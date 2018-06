Se aprobó la rebaja del gas por la quita de Ingresos Brutos

El beneficio se reflejará en los consumidores residenciales, empresas, pymes, entidades de bien público, las cooperativas y todo el sector comercial a partir de julio.

El proyecto se trató el miércoles por la noche sobre tablas y reunió 29 votos a favor. Sólo se manifestaron en contra las dos bancas del Frente de Izquierda (Raúl Godoy y Angélica Lagunas) y la diputada Nanci Parrilli del FpV.

170.000 familias se benefician con la quita.

Son las que tienen el servicio de distribución de gas natural en toda la provincia. Puede abaratar costos a consumidor final y será un alivio, aunque no el definitivo para las familias.

No alcanzará a los zeppelin

El proyecto alternativo de la oposición incluía también al gas en zeppelin muy utilizado en la cordillera y la zona rural, donde no hay redes de gas disponibles. No obstante, la propuesta no se incorporó al proyecto.

Mayor alcance

Las modificaciones incorporadas al proyecto original elevan a 25 millones de pesos el impacto fiscal anual que tendrá para la provincia la medida impositiva. De esta forma su alcance se universaliza y llega a todos los usuarios y sectores productivos neuquinos.

“Nos adelantamos tres años a lo que pactamos en la letra del Consenso Fiscal, que establece un retiro paulatino de los impuestos provinciales sobre las tarifas de servicios públicos. Hicimos el esfuerzo de acordar un nuevo texto más abarcativo porque entendemos que es el aporte que desde la Legislatura provincial se quiere otorgar a la población ante el impacto que tuvo el progresivo aumento de tarifas”, sostuvo el diputado Mario Pilatti (MPN) al hablar ante el cuerpo como miembro informante del proyecto de ley.

Desde hace varios meses que el gobierno provincial viene intentando articular varias medidas para amortiguar los tarifazos. Y una es la quita de este impuesto, que si bien es importante para los ingresos provinciales, aliviará el bolsillo de los neuquinos.

La ley establece que quedan exentos del pago de Ingresos Brutos en las tarifas los usuarios. En este caso son los residenciales, entidades de bien público según Ley 27.218, servicio general P (SG-P) y servicio general G (SG-G).

La carga tributaria que será eliminada implica un 4% por ciento de los montos atribuidos al cargo fijo y el costo de los metros cúbicos que cada hogar consume. Es decir que la reducción real en la boleta será menor a ese porcentaje, puesto que el número final que pagan los usuarios viene cargado, además, por otros impuestos, como el IVA -que es el 21%-, que recauda la Nación y luego coparticipa con las provincias.

