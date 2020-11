Series cortas en Netflix para ver completas un mismo día

Crashing - Duración: Dos horas y cuarto

El humor de Phoebe Waller-Bridge antes de romperla en todo el mundo de la serie de comedia con Fleabag. No tiene el nivel de esta, pero es sumamente entretenida. Sigue a un grupo de treintañeros que son los 'property guardians' de un hospital, y allí se quedará a vivir Lulu (Waller-Bridge) después de llegar a Londres y no tener trabajo ni lugar donde hospedarse.

Unorthodox - Duración: 4 horas

Esta serie original de Netflix, narra la historia real de Deborah Feldman, que narró en 2012 en el libro Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Una joven judía intenta escapar de la conservadora rama judía de los Satmar, en la que las mujeres deben vestir discretamente, cubrir su cabello y quedarse en casa para no ir a la universidad.

Unbelievable - Duración: 6 horas

Ha sido una de las mejores series de 2019 de Netflix. Equilibra entre un gran reparto, un argumento lo suficientemente angustiante y muchos temas para reflexionar.

Bonding - Duración: 2 horas

Tiff y Pete no son una pareja de amigos común. Mientras que ella es una universitaria neoyorquina que trabaja como dominatrix, él es su mejor amigo gay del instituto y, además, su asistente.

Muñeca Rusa - Duración: 3 horas

Es una comedia estadounidense que se centra en la extraña historia de una joven llamada Nadia. La joven acude a una fiesta en Nueva York como invitada de honor, pero un suceso misterioso hace que cambie su vida.

The End of the F***ing World - Duración: 5 horas y media

Cuenta con dos temporadas, una serie original de Netflix que narra la historia de dos jóvenes en plena crisis de identidad, cuyas personalidades no se caracterizan por la "normalidad" y cuya amistad cambiará sus vidas para siempre.

After Life - Duración: 5 horas

Cuenta la vida de un periodista que tiene que volver a su realidad, tras la muerte de su mujer. Todo su alrededor trata de ayudarle pero Tony prefiere huir de todos ellos. Un drama cargado de humor negro como buena serie británica.

Typewriter - Duración 4 horas

Para los amantes del terror, esta es la serie que narra la historia de un grupo de jóvenes cazafantasmas, una familia que habita una mansión encantada y no dejes de sorprenderte con este 'thriller' hindú.

Así nos ven - Duración: 5 horas

Basada en hechos reales, puede que para ti ya sea un aliciente. Un grupo de chicos afroamericanos son injustamente acusados de un crimen en Central Park durante la década de los 80. Un proceso judicial que te mantendrá pegado al sofá.

Maniac - Duración: 6 horas

Aunque es la más larga de la lista, merece estar incluida. Un ensayo clínico y dos desconocidos que coinciden en él es el punto de partida de esta 'maniática' historia protagonizada por Emma Stone, Jonah Hill y Justin Theroux.