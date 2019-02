Sin punta ni racha: Cipo perdió en Madryn

Los rionegrinos venían de vencer a Deportivo Roca y de redondear una gran actuación, por eso llegaban entonados a visitar al Aurinegro, en un partido en el que estaba en disputa la punta de la tabla de posiciones y que además tenía la intención de terminar con la racha negativa de cinco partidos sin sumar en esa cancha.

Pero el Albinegro no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había puesto y, además, volvió a sentirse perjudicado por el arbitraje, que esta vez llevó el nombre de Jonathan Correa.

Sin embargo, Cipo también se cuestionó haber desperdiciado las posibilidades que tuvo en el primer tiempo y la desatención en el gol de Madryn.

Con el mismo sistema que utilizó en el clásico, el Albinegro intentó imponer su juego y por momentos lo logró.

A los 9 minutos llegó la primera situación de peligro de Cipo, cuando se juntó el trío ofensivo en una jugada que inició en Maximiliano Herrer, para Enzo Romero, quien buscó a Daniel Opazo pero Pablo Lencina achicó bien.

Los cipoleños intentaban ser un equipo ofensivo, pero el Aurinegro también le dio trabajo a Facundo Crespo. A los 11 minutos, el 1 de Cipo salvó al equipo tras un cabezazo de Mauricio Mansilla.

La visita lo tuvo otra vez a los 28, con una buena jugada previa entre Pablo Vergara y Herrera, pero Romero no llegó a definir con comodidad. Crespo volvió a lucirse a los 35, pero más aún a los 37 cuando le atajó el penal a Elgorriaga. Un minuto antes, Correa le cobró falta dentro del área de Matías Carrera sobre Mansilla, cuando el lateral albinegro cubría el balón.

Con la derrota, se cortó la racha de 11 partidos sin caer. “Fue por un error nuestro", dijo Coronel.

Todo el equipo reclamó la jugada y fue Crespo quien llevó algo de justicia a sus compañeros para mantener el arco en cero.

“El penal no era penal, voy a cubrir la pelota, me empujan de atrás y en vez de cobrar falta en ataque, me cobran penal a mí”, contó más tarde Carrera en diálogo con LU19.

Pero en el complemento, los rionegrinos pecaron en una distracción y volvieron sin nada. A los 6 minutos, Bargas cabeceó sin oposición y puso el 1 a 0, que no pudo revertir en los 40 minutos que quedaban.

“La bronca es que hicimos un buen partido, con tres delanteros, nos impusimos en el juego, y por no saltar en una pelota parada te terminan convirtiendo. Ni quisiera caerle al árbitro, fue un error nuestro”, señaló Coronel en LU19.

Juega Roca con el Rojo atento

A las 21, el Deportivo Roca visitará a Ferro de General Pico en el cierre de la cuarta fecha de la zona 1 de la reválida del Federal A.

Complicado con los promedios (está en zona de descenso), el Naranja necesita sumar y el que estará atento al resultado será Independiente, ya que ambos son rivales en la lucha por la permanencia. El Rojo es el más comprometido de todos.