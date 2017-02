"Soy más turista en Bs. As. que en La Angostura"

Sofia Ibañez

Neuquén.- Juan Cruz Benvenuti nació en la bella Mar del Plata, pero con un par de meses de vida ya se encontraba rodeado de montañas en la también hermosa Villa La Angostura, el sitio que él llama “mi pueblo”. El piloto neuquino tiene 20 años, hace dos que estudia en Buenos Aires y hoy disputará su primera carrera en el TC Pista en Viedma.

Las vacaciones de los corredores son cortas porque el precio de estar sobre las pistas nacionales es alto. En lo deportivo, no pueden bajar la guardia y deben seguir entrenando, y en lo económico, trabajar duro para conseguir el presupuesto de la temporada.

Pero se hacen un tiempo para estar con los suyos, como Benvenuti, quien cada vez que puede regresa a su casa para disfrutar de un sitio paradisíaco y sobre todo de su familia, sus padres y su hermana de 17 años, y por qué no, de la excelente comida que le prepara su madre. “Todo le sale muy rico, siempre me cocina lo que sabe que me gusta o prefiero. Cuando voy, me mima mucho”, contó el piloto de Chevrolet que el año pasado corrió en el TC Mouras.

“Es un pueblo muy particular, con muchos lugares increíbles. Me gusta disfrutar de todo, salir a cenar, a entrenarme solo, a trotar por la montaña por senderos alucinantes, eso me encanta”, reveló el neuquino, quien cerró la temporada 2016 el 18 diciembre y se quedó en Buenos Aires para rendir finales de la carrera universitaria Administración de Empresas -y le fue muy bien-, pasó Navidad con su familia marplatense y Año Nuevo en Villa La Angostura. El mar, la montaña, de las dos cosas disfruta el joven piloto. “Ambas me gustan, tienen sus cosas especiales. Me gusta mucho el calor y la playa, que en ambos lados los puedo disfrutar, en el mar o en el lago. Trato de aprovechar el buen tiempo y de estar en mi casa con mi familia, porque el resto del año estoy estudiando y en un departamento solo, así que trato de disfrutar de mi lugar allá en Villa”, aseguró esta promesa tuerca.

El vaivén de turistas en Villa La Angostura también es parte del paisaje para Juan Cruz. “El pueblo sigue igual, ha aumentado un poco su capacidad, pero yo lo vivo como local, me siento como en casa. Me veo más como un turista en Buenos Aires estudiando, que en Villa La Angostura, que voy menos tiempo”, culminó el chico que pide pista en el automovilismo nacional y al que así pudimos conocer más a fondo.

Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) no pudo repetir el desempeño que tuvo en la sesión del viernes, debido a una rotura del motor que lo obligó a penalizar por el recambio en la planta impulsora y, en consecuencia, quedar en la posición 19 para la final de hoy a las 11:50 en lo que será su debut en el TC Pista.

El piloto de Villa La Angostura, que el primer entrenamiento del viernes había alcanzado el tercer lugar, estuvo a punto de repetir metiéndose entre los cuatro mejores que a esa altura lo posicionaban como el mejor de los debutantes.

Sin embargo, cuando hizo un cambio de gomas para buscar una referencia de tiempo antes de la vuelta rápida, se le rompió el motor y el cambio le costó 6 décimas de recargo a la hora de determinar el ordenamiento para las series. En la clasificación no pudo mejorar el tiempo, quedó 11º y con la penalización cayó al puesto 19, a 949/1000 de Nicolás Trosset (Torino), el poleman de la primera fecha. Lo escoltaron Federico Pérez (Ford) y Valentín Aguirre (Dodge).

Benventuti, que el año pasado llegó hasta los playoffs del TC Mouras y terminó séptimo en el campeonato, buscará terminar lo más adelante posible en su estreno. El otro piloto regional, el cincosaltense Daniel Nefa, por problemas de presupuesto debutará recién en la segunda fecha, a correrse en Centenario el 12 de marzo.