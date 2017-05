Suspendieron las clases en una escuela del centro por falta de gas

“Desde principios de año que estamos con este problema. Realizamos todos los pasos necesarios ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) para solucionarlo pero no tuvimos respuesta con anterioridad”, señaló la vicedirectora de la institución, Azucena Ireira.

Explicó que el problema es que el caudal de aire de la calefacción central es insuficiente para irradiar calor en las aulas. “No tiene fuerza, y nos aseguraron desde el CPE que nos enviarán técnicos esta mañana para determinar si se puede o no repararla de forma inmediata. Esperamos una solución, aún no sabemos cuándo retomaremos las clases”, agregó la directiva.

