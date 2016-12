Tené cuidado con el calor del pavimento

El verano y el paseo con tu mascota suelen tener un enemigo: el asfalto, especialmente en las ciudades en las que abunda la alta temperatura. Parece una obviedad, pero es importante remarcar que cuanta menos exposición tenga al pavimento caliente nuestro perro, mejor. Claro que se presenta una contradicción, porque esta temporada es agradable para estar al aire libre. Pero hay que pensar variantes que guarden cuidados especiales.

Una, por ejemplo, es realizar salidas nocturnas para evitar que los perros se expongan al pavimento caliente, que tanto daña sus patitas. Ya de por sí, el asfalto tiene una dureza particular para ellos, pero pasearlos por ahí ayuda a que se vayan acostumbrado y que su piel termine adaptándose. Aunque, claro, esto en la medida que la superficie tenga una temperatura razonable. Si el calor es extremo, lo sufrirán. De igual manera, es bueno recordar que el agua todo lo cura y las patitas del perro no resultan una excepción. Hidratarlas en el mismo momento del paseo resulta importante, ya que te permite evitar lastimaduras considerables propias del contacto con la rispidez y el calor del pavimento. También las cremas y las lociones especiales son una alternativa, pero nunca nada mejor que el agua para cuidar a tu mascota.

También existen objetos que sirven para cuidar sus patas. Las almohadillas adhesivas son un dispositivo novedoso que se adhiere fácilmente a la patita del animal y lo cubre de sufrir lastimaduras. Asimismo, hay zapatos para perros que colaboran con esto, dándole prioridad a la salud sin dejar de valorar la trascendencia de dar paseos al aire libre, aún en tiempos de calor sofocante.

La salud de una mascota depende en gran medida de los cuidados que le demos. Revisarles las patas es una forma de controlar que no les pase algo malo. Tener en cuenta estos factores de protección en esta época le mantendrá la alegría y las ganas de jugar fuera de casa.

Zapatitos para perros: Más allá del agua, hay zapatitos para cubrir las patas y también almohadillas adhesivas.

Mojarles el suelo para que se refresquen

Por Sergio Gómez (veterinario)

Como bien se sabe, los perros y los gatos no transpiran ni sudan como nosotros. Esto es porque no tienen glándulas sudoríparas repartidas en su piel, por lo tanto, la forma de eliminar el calor es por medio del jadeo: cuanto más jadea, más calor está eliminando. Por eso es necesario que en los días de mucho calor tengan sombra y mucha agua fresca. El agua, además, también es buena para mojar el suelo y que, de ese modo, baje un poco la temperatura y permitirle a tu mascota que se eche de panza al piso, encontrando ahí un refresco muy rápido y eficaz. Ojo: no es necesario mojar al animalito, con que el suelo tenga agua alcanza para que él se tire ahí y solo salga de la sofocación que le pueden provocar las altas temperaturas del verano. Y al igual que ocurre con los humanos, no exponerlo al sol en las horas más duras ni forzarlo a actividades que puedan cansarlo. En esos ratos, lo mejor es descansar.