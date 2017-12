Un cigarrillo electrónico le explotó y perdió 4 dientes

Yamashita perdió cuatro piezas dentales y deberá someterse a varias cirugías para recuperar la dentadura, además de tener que realizarse 40 suturas en la boca, que le quedó bastante lastimada por efecto de la explosión. Sin embargo, a pesar del tremendo momento que vivió, Matt trató de buscarle el lado positivo y aseguró que se siente “agradecido y bendecido por estar vivo”.

Este tipo de dispositivos electrónicos suele ser usado por los fumadores con la intención de bajar el nivel de tabaco y nicotina, dado que los líquidos que llevan -además de tener, en algunos casos, sabor a vainilla o chocolate, por ejemplo- hacen mucho menos daño que los cigarrillos comunes. Bueno, al menos hacen menos daño interno, porque al pobre de Matt lo que le tocó sufrir a nivel externo seguramente lo hará pensar dos veces la próxima vez que le dé una pitada al aparatito.

“Ya estaba listo para empezar a jugar y apenas quería dar un par de pitaditas”, cuenta, todavía sorprendido por lo que ocurrió.

Yamashita dijo que dejó de fumar cigarrillos tradicionales y cambió a vapear hace cinco años, y aseguró que no siempre le compra cigarrillos electrónicos (e-cigs) al mismo proveedor.

Hace unos años, un e-cig se incendió en el mostrador de una mujer que estaba por usarlo. Yamashita tiene el récord de ser el primero al que le explota en la cara.

40 suturas en la boca debió hacerse el hombre, además de una cirugía de dentadura.

Recomiendan optar por las marcas reguladas

El especialista en este tipo de aparatos Jason Artman explicó que algunos de estos dispositivos son tan sencillos que no tienen las mejores medidas de seguridad. “Es sólo un tubo de batería con un botón y no tiene ninguna característica de seguridad. Depende mucho de quién lo haya fabricado. Los mods regulados que incorporan características de seguridad son siempre la mejor opción, aunque cuestan un poco más”, admitió Artman, quien es fundador y autor de www.ecigone.com, y hasta el momento lleva compilada una lista con más de 240 explosiones de cigarrillos electrónicos. “La mejor opción si se va a utilizar un mod mecánico es hacerlo con el tanque o atomizador que viene con él, estando seguro de que se está comprando las baterías de una fuente confiable para evitar falsificaciones”, dijo. No está claro qué causó la explosión, pero Yamashita confió que podría demandar al fabricante del cigarrillo electrónico.