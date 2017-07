Ocurrió el sábado pasado en Reading, en Inglaterra. Allí, Simon fue sorprendido por autobús fuera de control que estaba doblando en una curva.

En el video se ve el momento que lo golpea por la espalda y lo arrastra varios metros luego de llevarse puestos, y destrozar, la tarima de un local y un farol. Simon, milagrosamente, sobrevive. Y, como si nada, se levanta y se mete en un bar para tomarse la cerveza que había ido a buscar.

asi-quedo.jpg Así quedó el lugar luego del accidente.

"Era temprano. Había ido a pagar un cheque al banco. Cuando estaba cruzando la calle oí algunos golpes detrás de mí y sentí el empujón que me tiraba para adelante con mucha fuerza", contó el hombre a los medios británicos.

"No me asusté porque no sabía lo que estaba pasando. Después de eso sólo quería llegar a un lugar seguro", explicó el inglés.

Luego contó que los policías y los paramédicos que lo atendieron, al principio, no le creían. "Les dije el autobús me había atropellado. Pero me decían que era imposible por los escombros y el destrozo que había dejado. Luego vieron el video y no lo podían creer", agregó entre risas Simon.