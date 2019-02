Los encargados llamaron al SAME y a la compañía de emergencias contratada por la institución, pero Lucas ya estaba muerto.

La Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso, que se realizaría este miércoles.

La parte más profunda de la pileta tiene 3 metros. El argumento de la defensa es que a esa hora de la tarde hay una caída del sol que provoca un reflejo en la superficie del agua que dificultó haber visto al chico.

"No hay explicaciones por parte del lugar”, precisó Fernando Bdair, abogado de los padres. "Creemos que hubo negligencia. Ellos expresan que están en regla, que la colonia está habilitada. Veremos. Vamos a ver si existió abandono de persona, si hubo homicidio. Lo que está claro es que el colegio tiene una responsabilidad", agregó.

En tanto, el padre del niño manifestó con dolor: "Me duele lo que pasó. Me siento muy mal. Lucas le tenía miedo al agua y quería aprender a nadar. No quería quedarse en casa y aburrirse. Lo mandamos al Lincoln porque nos sentíamos seguros, jamás pensé que iba a pasar algo así".

"Cuando me llamaron no me dijeron nada, solo que fuera al campo de deportes que estaba la policía. Cuando llegué pregunté dónde estaba mi hijo", relató Mun Lin entre lágrimas.

En diálogo con C5N, el hombre se quejó que en el lugar no hay cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer el caso y dijo que los encargados debían haber controlado que todos los chicos hubieran salido de la pileta.

Horas después llegó el comunicado del colegio, manifestando su solidaridad y su tristeza ante lo acontecido.

La trágica historia de los Lin

Los Lin son de origen chino, hace más de dos décadas que viven en la Argentina y son dueños de dos supermercados. No es la primera vez que sufren una tragedia, que ya los había tocado de cerca en julio del año pasado. En ese momento Lucas fue atropellado por un motociclista que pasó a toda velocidad por la puerta de uno de los comercios de sus padres, ubicado en calle 13 entre 32 y 33, La Plata.

El chico estuvo varias horas en observación pero después fue dado de alta. Sin embargo, siete meses después la muerte lo encontró en una colonia de verano.

